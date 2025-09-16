«Я могу и в ухо дать» – судью-блогера Дмитрия Кривенко обвинили в неуважении к общественным активистам и гомофобии, но наказания пока не придумали

Судья сообщил, что он сам стал жертвой информационной кампании со стороны общественных активистов и не смог спокойно наблюдать, как уничтожают авторитет судебной власти.

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 15 сентября 2025 года начала рассмотрение по существу дисциплинарных жалоб, поступивших в отношении судьи Липовецкого райсуда Винницкой области и волонтера Дмитрия Кривенко, известного также как YouTube-блогер «Дмитрий Липовецкий».

Напомним, что в отношении судьи Высший совет правосудия еще в марте открыл сразу два дисциплинарных дела.

Авторами жалоб на судью стали винницкий общественный активист Юрий Павленко (также известный как «Хорт») и грантовая организация «Фундация DEJURE».

Юрий Павленко («Хорт») известен тем, что 6 декабря 2014 года участвовал в «штурме» Винницкого областного совета, во время которого под телекамеры СМИ он разорвал портрет тогдашнего президента Петра Порошенко. В 2016 году Юрий Павленко был приговорен за хулиганство к 4,5 годам лишения свободы. А еще раньше Юрий Павленко был известен как организатор публичных акций против нелегальной миграции и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Авторы жалоб сообщили в ВСП, что судья Дмитрий Кривенко в не совсем корректной форме, то есть с использованием нецензурной лексики, критикует различных общественных активистов, в том числе срывающих судебные заседания, правоохранительные, антикоррупционные органы, а также органы судейского управления. Также судья время от времени в своеобразной манере комментирует политические события в государстве, действия ТЦК и СП, деятельность НАБУ, Национальной полиции, органов власти и т. д.

Дисциплинарный инспектор ВСП Анна Волкова, изучив жалобы, пришла к выводу о наличии в действиях Дмитрия Кривенко состава дисциплинарного правонарушения.

Как отметила Анна Волкова, высказывания и сообщения судьи в социальных сетях нарушают как нормы Конституции, так и этические стандарты поведения судьи, определенные Кодексом судейской этики, Бангалорскими принципами поведения судей, выводами Консультативного совета европейских судей.

Также дисциплинарный инспектор сообщила, что контент, который в течение нескольких лет генерировал Дмитриий Кривенко, содержит «много нецензурных высказываний», «гомофобных высказываний», упоминаний о «мужских и женских половых органах» и в целом содержит «критику гомосексуальных мужчин».

Кроме того, некоторые высказывания Дмитрия Кривенко можно расценивать как прямые угрозы и как не способность судьи контролировать себя. «Я могу и в ухо дать», – сообщил во время одного из своих эфиров Дмитрий Кривенко.

Согласно заключению Анны Волковой, проблема состоит в том, что общество может оценивать те или иные публичные высказывания конкретных судей, как позицию всего судейского сообщества.

В свою защиту судья Дмитрий Кривенко сообщил, что в определенный момент не смог сдержать эмоции относительно происходивших в стране событий, по меньшей мере, с 2021 года.

Дмитрий Кривенко рассказал, что разные профессиональные общественные активисты в то время фактически устроили «танцы на костях» судебной власти, откровенно издеваясь над судами и судьями.

«Я работал честно, я был предан присяге. Но я всегда занимал активную жизненную позицию. Говорите, что я кого-то критиковал? А почему, когда Стерненко (активист и волонтер Сергей Стерненко – прим. авт.) и его сторонники оскорбляли судей и угрожали судьям, то никому до этого не было дела? Разве у кого-то из активистов и блоггеров есть хоть что-то положительное о судьях? Я тоже представитель общества, и если ко мне обращаются нецензурной бранью, то почему я должен отвечать как-то по-другому? Любой украинский судья, который попадает на прицел так называемых «общественных активистов», просто беззащитен», – рассказал членам Высшего совета правосудия Дмитрий Кривенко.

Дмитрий Кривенко сообщил, что против него кампанию по дискредитации проводят грантовые общественные организации «Фундация DEJURE» и «Автомайдан», а также конкретные общественные активисты – Вадим Валько и Кристина Буртник.

А заказчиком информационной кампании против себя Дмитрий Кривенко назвал скандального грантового активиста Михаила Жернакова (которого в недобропорядочном поведении обвиняют даже его коллеги по общественной деятельности).

Конфликт с Михаилом Жернаковым у Дмитрия Кривенко возник из-за истории, которая произошла 15 декабря 2021 года с судьями Шевченковского райсуда города Запорожья. Тогда судьи решили отпраздновать в одном из местных кафе День работников суда. Во время празднования звучали песни, известные как «шансон». В январе 2022 года видеозапись празднования оказалась в сети Internet, после чего судьи Шевченковского райсуда Запорожья подверглись критике со стороны общественности.

По мнению Дмитрия Кривенко, скрытая видеозапись празднования судьями Дня работников суда и последующее ее размещение в интернете не были случайными – судья считает, что за атакой на судей Шевченковского райсуда Запорожья, с целью давления на них во время рассмотрения резонансного уголовного дела, стояли правоохранительные органы.

Кроме того, судья считает, что произошло нарушение личного пространства судей, поскольку празднование было закрытым и случайных лиц там не было.

Когда Дмитрий Кривенко все это написал Михаилу Жернакову и другим активистам, то в свой адрес он получил лишь критику в грубой форме. «Жернаков заказал Валько критическую публикацию в отношении меня, а потом они хвастались этим в социальных сетях», – рассказал членам ВСП Дмитрий Кривенко.

Также судья опроверг обвинения в гомофобии.

«Я не гомофоб, я не раз размещал сообщения в поддержку сексуальных меньшинств. Однако, на мой взгляд, необходимо отличать геев и лесбиянок от лиц, название которых начинается на букву «П» и заканчивается на букву «С». Я сейчас говорю не о сексуальной ориентации, а о образе жизни этих лиц», - сообщил Дмитрий Кривенко членам Совета правосудия.

Впрочем, по словам судьи, он уже «радикально изменил свою информационную политику».

«Я перестал вести YouTube канал. Вы уже давно не увидите многих вещей. Я искренне сожалею о ряде своих сообщений. На сегодняшний день я негативно оцениваю стиль своего общения», – рассказал Дмитрий Кривенко.

Также судья сообщил, что он имеет целый ряд благодарностей от воинских частей за свою волонтерскую деятельность и даже имеет награду «За содействие войску» от бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Учитывая целый ряд благодарностей, позитивную характеристику, волонтерскую деятельность, дисциплинарный инспектор Анна Волкова предложила отстранить Дмитрия Кривенко на полгода от осуществления правосудия с направлением в Национальную школу судей для прохождения курса судейской этики.

Впрочем, как отметила член Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко, дисциплинарной палате необходимо «взвешенно подойти к пропорциональности наказания», поскольку предложение дисциплинарного инспектора ВСП является «слишком суровым».

«Давайте пока объявим перерыв, необходимо более тщательно изучить дело», – предложила Татьяна Бондаренко.

Таким образом, в рассмотрении дисциплинарного дела Дмитрия Кривенко был объявлен перерыв до 20 октября.

Автор: Вячеслав Хрипун

