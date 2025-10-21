Лидеры ЕС решили озаботиться внутренними проблемами – главными темами саммита станут соцсети, жилищный кризис и миграция

На саммите 23 октября лидеры ЕС наконец решили обсудить назревшие внутренние социальные проблемы, чтобы показать заботу об избирателях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Саммит лидеров ЕС, который они проведут 23 октября в Брюсселе, будет посвящен темам, которые поднимают крайне правые политики. В повестке дня саммита доминируют темы, которые лидеры связывают с фундаментальной проблемой: не допустить ситуации, когда через несколько лет за столом Европейского совета будут сидеть четыре или пять лидеров крайне правых. Такой исход породит серьезные вопросы о военной мощи Запада и будущем самого блока. Об этом сообщает Politico.

Предварительный проект выводов саммита, с которым ознакомилось издание и над которым работают национальные дипломаты, прежде чем представить его своим лидерам, отражает эту основополагающую обеспокоенность.

Лидеры обсудят вопросы жилищного строительства, обороны, конкурентоспособности, перехода к зеленым и цифровым технологиям, а также миграции — все вопросы, которые официальные лица европейских правительств считают критически важными для сдерживания крайне правых.

Лидеры надеются, что заседание Европейского совета покажет, что ЕС заботится о проблемах, вызывающих недовольство избирателей.

Заседание в Брюсселе на этой неделе — это «Европейский совет, который ищет новую идентичность ЕС», — заявил дипломат ЕС, участвовавший в подготовке, пожелавший остаться анонимным, поскольку обсуждения носят конфиденциальный характер. «Это очень сложный поиск, сопровождающийся очень болезненным внутренним процессом, чтобы найти ответы на вопросы, которые ЕС до сих пор не смог понять».

Социальный кризис

Как отмечает издание, включение жилищного вопроса в повестку дня еще несколько лет назад казалось немыслимым. Но теперь цены на жилье стали движущей силой политики во всем блоке и способствуют крупным победам крайне правых.

В Нидерландах Герт Вилдерс и его крайне правая «Партия свободы» выиграли общенациональные выборы 2023 года, выступая за проблему нехватки жилья, которую, по его словам, усугубляют мигранты и просители убежища . Португальская партия «Чега» в этом году стала ведущей оппозиционной партией страны, выступая против неспособности правящих партий справиться с резким ростом цен на жилье .

Европейский совет запоздало обращает внимание на этот вопрос. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже более года называет нехватку жилья социальным кризисом и назначила комиссара по жилищному вопросу — датчанина Дана Йоргенсена, — который представит в декабре первый в истории блока План доступного жилья. Совет пообещал ограничить краткосрочную аренду к 2026 году. В начале этого года Европейский парламент создал специальный комитет по этому кризису.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта давно заявлял, что жилищный кризис — это «такая же серьезная проблема, как вторжение России в Украину». «Единственный способ укрепить доверие граждан к европейскому проекту — это показать, что мы способны решать жилищные проблемы и конкретные проблемы, которые затрагивают их лично», — заявил он.

До сих пор цены на жилье и аренду не рассматривались как тема, которую ЕС может решить. Хотя жилищный кризис является проблемой всего блока, единого мнения о том, как его решить, нет. Национальные лидеры разобщены по политическим взглядам и, вероятно, будут расходиться во мнениях по вопросам борьбы со спекуляциями недвижимостью, краткосрочной арендой или расширением программ государственного жилья.

Бум в оборонной промышленности может заменить испытывающий трудности европейский автопром

Оборона — еще одна тема, в которой основные силы ЕС надеются дать отпор.

Комиссар ЕС по обороне подсчитал , что после блок вложит 2,4 триллиона евро за четыре года — ошеломляющая цифра по сравнению с предыдущими инвестициями. Этот бум в оборонной промышленности теоретически может заменить испытывающую трудности европейскую автомобильную промышленность, которая обеспечивает почти 14 миллионов рабочих мест , что составляет около 6% занятости в ЕС.

Эта тема будет обсуждаться на саммите, и словацкий премьер-министр Фицо связал свою поддержку новых санкций против России с помощью автомобильному сектору, учитывая статус Словакии как крупнейшего в мире производителя автомобилей на душу населения .

«Оборона — это ключ к предотвращению всплеска крайне правых сил: она создает рабочие места», — сказал второй дипломат ЕС.

Соцести

Еще одним направлением борьбы с ультраправыми является регулирование социальных сетей. ЕС ведет борьбу с Вашингтоном из-за правил, касающихся американских технологических гигантов, таких как Meta и X. Последний принадлежит Илону Маску, который использовал платформу для усиления позиций ультраправых, таких как немецкая «Альтернатива для Германии», во время последних выборов в стране. ЕС обвинил TikTok в том, что он сыграл значительную роль в распространении крайне правых идей во время недавних выборов в Румынии.

«Перед лицом геополитических изменений… крайне важно продвигать цифровую трансформацию Европы, укреплять ее суверенитет и укреплять ее открытую цифровую экосистему», — говорится в текущем проекте заявления лидеров.

Однако конкретных решений пока не найдено. «Что нам делать — создать собственную европейскую платформу социальных сетей, чтобы противостоять этому вредоносному влиянию?» — спросил третий дипломат.

Миграция

Одним из самых ярких примеров того, как мейнстрим застолбил себе территорию крайне правых, является миграция. Некогда табуированная идея рассмотрения заявлений о предоставлении убежища за пределами ЕС — в закрытых и «защищенных» центрах — теперь регулярно обсуждается, и даже лидеры социалистов, такие как датчанка Метте Фредериксен, выступают за нее. Тем самым она вторит призывам крайне правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который включил это в свой так называемый план «Шенген 2.0» еще в 2016 году.

Впрочем, в конечном итоге, некоторые из этих тем могут остаться без внимания в четверг. Повестка дня насыщенная, и обсуждение, вероятно, будет сосредоточено на более насущных геополитических вопросах, таких как усиление поддержки Украины.

Кроме того, сохраняются глубокие разногласия между правоцентристской Европейской народной партией, которая доминирует в основных институтах ЕС, и Прогрессивным альянсом социалистов и демократов. Но это только начало, отмечает издание.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.