Что такое виндикационный иск и когда его применяют — разъяснение суда

Виндикационный иск защищает право собственности в целом, ведь подается тогда, когда одновременно нарушены все составляющие этого права - владение, пользование и распоряжение имуществом.

Виндикационный иск – это требование невладеющего собственника к незаконному владельцу об истребовании имущества. Об этом напоминает Черкасский апелляционный суд.

Виндикационным иском защищается право собственности в целом, поскольку он предъявляется в тех случаях, когда нарушены права владения, пользования и распоряжения одновременно. Однако право собственности за собственником сохраняется, потому что у него есть право принадлежности, что может быть подтверждено правоустанавливающими документами, а также показаниями свидетелей и другими письменными доказательствами.

Истребование имущества путем виндикации применяется к отношениям вещно-правового характера, в частности, если между собственником и владельцем имущества отсутствуют договорные отношения и имущество находится у владельца не на основании заключенного с собственником договора. В этом случае имущество может быть истребовано от лица, которое не является стороной недействительной сделки, путем подачи виндикационного иска, в том числе от добросовестного приобретателя, по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 388 Гражданского кодекса Украины.

Следовательно, данный иск предъявляется в тех случаях, когда нарушены права владения, пользования и распоряжения одновременно.

Например, если Ваша вещь — автомобиль, который принадлежит Вам на законных основаниях, находится незаконно во владении другого лица — в таком случае можно обращаться с виндикационным иском.

Условия возвращения имущества из чужого незаконного владения

Истребование из чужого незаконного владения осуществляется путем подачи иска. Чаще всего его подает собственник, который хочет доказать свое право на имущество.

Существуют определенные условия, невыполнение которых может привести к невозможности удовлетворения требования. В данном случае будет рассматриваться наличие права пожизненного владения имуществом или другие обстоятельства.

Требования, которых нужно придерживаться при подаче виндикационного иска:

имущество должно быть сохранено в натуре;

на момент подачи заявления одна сторона является собственником имущества;

между двумя сторонами нет договоренности;

имущество не находится под спором;

есть все основания считать, что у истца есть право на владение имуществом;

имущество является полностью юридически обособленным.

Цель и признаки виндикационного иска

Цель иска – возвращение объекта права собственности во владение собственника.

Целью виндикационного иска является обеспечение введения собственника во владение имуществом, которого он был незаконно лишен.

В случае лишения собственника владения недвижимым имуществом указанное введение заключается во внесении записи о государственной регистрации за собственником права собственности на недвижимое имущество (принцип регистрационного подтверждения владения недвижимостью). Удовлетворение требования об истребовании недвижимого имущества из незаконного владения лица, за которым оно зарегистрировано на праве собственности, соответствует вещно-правовому характеру виндикационного иска и приводит к эффективной защите прав собственника.

Признаки виндикационного иска:

подается собственником или титульным владельцем;

касается индивидуально определенных вещей;

содержание иска составляет требование о возвращении вещи;

вещь находится во владении другого лица (ответчика);

вещь находится во чужом владении незаконно.

