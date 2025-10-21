В Польше автобус столкнулся с колонной американских военных — есть пострадавшие

Инцидент произошел на 137-м километре трассы А2 в направлении Варшавы.

На автомагистрали А2 недалеко от города Бук в Великопольском воеводстве произошла авария с участием автобуса и колонны американских военных машин типа Hummer. Об этом сообщает RMF FM.

По предварительным данным, пострадали трое американских военнослужащих и водитель автобуса. Одного человека спасателям пришлось деблокировать из поврежденного транспортного средства.

Инцидент произошел в понедельник вечером на 137-м километре трассы А2 в направлении Варшавы. Из-за ДТП движение в этом направлении было частично заблокировано — перекрыта одна полоса.

Причины аварии пока выясняются, как и точное количество машин, входивших в состав американской военной колонны.

