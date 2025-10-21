Практика судов
В Киеве будут судить бывшего сотрудника прокуратуры Андрея Молочного, который сбил женщину на тротуаре и скрылся с места ДТП

10:28, 21 октября 2025
Старшим группы прокуроров в этом уголовном производстве является Генпрокурор Руслан Кравченко.
В Киеве перед судом предстанет бывший сотрудник прокуратуры Андрей Молочный, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, в результате которого погибла 61-летняя женщина. Об этом сообщает городская прокуратура.

В частности, обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд Киева.

Установлено, что вечером 19 июля 2025 года обвиняемый выехал на пешеходную зону на улице Большой Васильковской и сбил женщину, которая шла по тротуару. От полученных травм пострадавшая умерла. Водитель после наезда на пешехода пытался скрыться с места аварии, однако был задержан. Результаты его обследования показали высокий уровень алкоголя в крови.

Молочному инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, а именно управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшей, а также заведомое оставление без помощи потерпевшей, находившейся в опасном для жизни состоянии и лишённой возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, при этом, оставив без помощи, сам поставил потерпевшую в опасное для жизни состояние (ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Старшим группы прокуроров в этом уголовном производстве является Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, что Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения бывшему работнику прокуратуры Андрею Молочному.

