Сбил женщину и скрылся с места ДТП: суд продолжил арест экс-работнику прокуратуры Андрею Молочному

16:01, 16 сентября 2025
Экс-работника прокуратуры Молочного, совершившего смертельное ДТП, оставили под стражей до 20 октября.
Сбил женщину и скрылся с места ДТП: суд продолжил арест экс-работнику прокуратуры Андрею Молочному
Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения бывшему работнику прокуратуры Андрею Молочному, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибла 61-летняя женщина. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Молочный будет содержаться под стражей без права внесения залога до 20 октября.

Отмечается, что Молочный, который на момент совершения смертельного ДТП был государственным служащим, по результатам служебного расследования уволен из органов прокуратуры.

Напомним, что Молочный в Киеве сбил женщину на тротуаре. Это произошло вечером 19 июля в Голосеевском районе. Женщина скончалась в больнице.

Водитель после наезда пытался скрыться с места аварии. Результат его обследования показал 1,77 промилле алкоголя в крови.

Молочному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

