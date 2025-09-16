Збив жінку та втік з місця ДТП: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному

Експрацівника прокуратури Молочного, який скоїв смертельну ДТП, залишили під вартою до 20 жовтня.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід колишньому працівнику прокуратури Андрію Молочному, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП, внаслідок якої загинула 61-річна жінка. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Молочний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 20 жовтня.

Зазначається, що Молочного, який на момент вчинення смертельної ДТП був державним службовцем, за результатами службового розслідування звільнено з органів прокуратури.

Нагадаємо, що Молочний у Києві збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі. Жінка померла в лікарні.

Водій після наїзду намагався втекти з місця аварії. Результат його обстеження показав 1,77 проміле алкоголю у крові.

Молочному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до десяти років.

