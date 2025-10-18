На ЗАЭС объявили временное «перемирие» – начался ремонт линий электропередачи, фото

В МАГАТЭ сообщили о начале ремонта линий электропередачи к ЗАЭС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Запорожской атомной электростанции начались работы по ремонту линий электропередачи, повреждённых во время боевых действий. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, восстановление внешнего электроснабжения началось после четырёхнедельного отключения. Работы стали возможными благодаря установлению локальных зон прекращения огня вблизи мест повреждений.

«Восстановление внешнего электропитания имеет критически важное значение для обеспечения ядерной безопасности», — отметил Гросси.

Перед этим Президент Владимир Зеленский заявил, что станция работает только благодаря дизель-генераторам, один из которых уже вышел из строя, а ремонты невозможны из-за постоянных атак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.