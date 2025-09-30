ЗАЭС седьмой день без электричества — Зеленский заявил о критической ситуации на электростанции

Станция работает только благодаря дизель-генераторам, один из которых уже вышел из строя, а ремонты невозможны из-за постоянных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запорожская атомная электростанция уже седьмой день остается без подключения к электросети из-за российских обстрелов.

«Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия. Это угроза для всех абсолютно», — подчеркнул Зеленский в вечернем обращении.

Он сообщил, что провел совещание с военным руководством и Министерством энергетики и поручил правительству и МИД максимально привлечь внимание мира к ситуации на ЗАЭС.

Кроме того, Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Стороны обсудили подготовку саммита Международной коалиции по возвращению украинских детей и будущую резолюцию Генассамблеи ООН, которая должна осудить похищение детей Россией и призвать к их возвращению.

«Представим проект резолюции уже в этом году. Работаем со странами, чтобы обеспечить поддержку», — отметил президент.

Также обсуждалась ситуация в Газе и инициатива президента США Дональда Трампа по установлению мира. Зеленский назвал ее «сильной» и заявил, что Украина готова внести свой вклад, чтобы мирные предложения сработали.

