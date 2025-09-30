Практика судів
ЗАЕС сьомий день без електрики — Зеленський заявив про критичну ситуацію на електростанції

21:39, 30 вересня 2025
Станція працює лише завдяки дизель-генераторам, один із яких уже вийшов з ладу, а ремонти неможливі через постійні атаки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Запорізька атомна електростанція вже сьомий день залишається без підключення до електромережі через російські обстріли.

За його словами, станція працює лише завдяки дизель-генераторам, один із яких уже вийшов з ладу, а ремонти неможливі через постійні атаки.

«Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. Це загроза для всіх абсолютно», — наголосив Зеленський у вечірньому зверненні.

Він повідомив, що провів нараду з військовим керівництвом і Міністерством енергетики та доручив уряду і МЗС привернути максимальну увагу світу до ситуації на ЗАЕС.

Крім того, Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Сторони обговорили підготовку саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і майбутню резолюцію Генасамблеї ООН, яка має засудити викрадення дітей Росією та закликати до їх повернення.

«Представимо проект резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку», — зазначив президент.

Також обговорювалася ситуація в Газі та ініціатива президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру. Зеленський назвав її «сильною» та заявив, що Україна готова зробити свій внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали.

Запоріжжя Володимир Зеленський АЕС

