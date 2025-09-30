ЗАЕС сьомий день без електрики — Зеленський заявив про критичну ситуацію на електростанції

Станція працює лише завдяки дизель-генераторам, один із яких уже вийшов з ладу, а ремонти неможливі через постійні атаки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Запорізька атомна електростанція вже сьомий день залишається без підключення до електромережі через російські обстріли.

За його словами, станція працює лише завдяки дизель-генераторам, один із яких уже вийшов з ладу, а ремонти неможливі через постійні атаки.

«Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. Це загроза для всіх абсолютно», — наголосив Зеленський у вечірньому зверненні.

Він повідомив, що провів нараду з військовим керівництвом і Міністерством енергетики та доручив уряду і МЗС привернути максимальну увагу світу до ситуації на ЗАЕС.

Крім того, Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Сторони обговорили підготовку саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і майбутню резолюцію Генасамблеї ООН, яка має засудити викрадення дітей Росією та закликати до їх повернення.

«Представимо проект резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку», — зазначив президент.

Також обговорювалася ситуація в Газі та ініціатива президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру. Зеленський назвав її «сильною» та заявив, що Україна готова зробити свій внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.