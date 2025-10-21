Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о санкциях – будут учитывать решения иностранных государств

Предлагается добавить новое основание для применения санкций в Украине – по решению уполномоченного органа иностранного государства о применении санкций.

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять сразу в целом как закон законопроект Кабмина 14002 о внесении изменений в закон о санкциях.

В частности, предлагается добавить новое основание для применения санкций Украины – «согласно решению уполномоченного органа иностранного государства о применении ограничительных мер (санкций) в связи с вооруженной агрессией против Украины, если это не противоречит национальным интересам».

Министерству иностранных дел предлагается предоставить полномочия инициативно выносить на рассмотрение СНБО предложения по применению, отмене и внесению изменений в санкции на основаниях:

резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН;

решения и регламентов Совета ЕС по обеспечению национальных интересов и национальной безопасности Украины;

фактов нарушений Всеобщей декларации прав человека, Устава ООН;

решения уполномоченного органа иностранного государства о применении ограничительных мер (санкций) в связи с вооруженной агрессией против Украины, если это не противоречит национальным интересам Украины.

Также предлагается в статье 5 закона о санкциях предусмотреть, что решение об отмене санкций принимается органом, принявшим решение об их применении, в случае если применение санкций привело к достижению цели их применения или на основании резолюций Генассамблеи и Совета Безопасности ООН, решений и регламентов Совета ЕС по обеспечению национальных интересов и национальной безопасности Украины, решения уполномоченного органа иностранного государства, принятого в связи с вооруженной агрессией против Украины, если это не противоречит национальным интересам Украины, в случае применения, внесения изменений в санкции.

Как отмечает МИД в пояснениях, сейчас предложения по применению, отмене и внесению изменений в санкции выносятся на рассмотрение СНБО Верховной Радой, Президентом, Кабмином, Нацбанком, СБУ. То есть, МИД не имеет полномочий для вынесения инициативно предложений о применении санкций. Из-за этого процедуры являются длительными (по меньшей мере в течение года с момента их принятия в ООН и ЕС). Кроме того, представители Еврокомиссии неоднократно подчеркивали необходимость имплементации всех ограничительных мер и санкционных режимов ЕС до момента вступления Украины в ЕС. К тому же, Украина на периодической основе должна предоставлять информацию о достигнутом прогрессе в рамках Пакета расширения ЕС.

Главное научно-экспертное управление парламента высказало ряд замечаний к законопроекту.

Так, изменениями в ч. 1 ст. 3 Закона предлагается отнести к основаниям для применения санкций «решение уполномоченного органа иностранного государства о применении ограничительных мер (санкций) в связи с вооруженной агрессией против Украины, если это не противоречит национальным интересам Украины».

«Такое предложение представляется несколько сомнительным, поскольку не учитывает как основные положения национального законодательства, так и проблемы возможного его практического применения», отметили в ГНЭУ.

«Предложение рассматривать любое решение органа любого иностранного государства, на основании которого были наложены санкции на отдельных лиц или государства, априори закладывает основы для признания Украиной легитимности таких решений. И несмотря на определенную оговорку в законопроекте, что это решение должно быть принято в связи с вооруженной агрессией против Украины и не противоречить национальным интересам Украины, необходимо учитывать, что оно может иметь определенные несоответствия с национальным законодательством (например, относительно защиты права собственности, относительно видов санкций, которые установлены в Законе). Ведь орган иностранного государства принимает решение о применении ограничительных мер (санкций), учитывая собственные национальные интересы, которые могут не соответствовать интересам Украины, и в рамках своей правовой системы», – подчеркнули в ГНЭУ.

Кроме того, проектом предусматривается, что основаниями для изменения и отмены таких санкций являются также решение уполномоченного органа иностранного государства, принятого в связи с вооруженной агрессией против Украины, если это не противоречит национальным интересам Украины, в случае применения, внесения изменений в санкции по этому основанию.

То есть, фактически, без решения уполномоченного органа иностранного государства СНБО не сможет рассмотреть возможность изменения или отмены таких санкций, что тоже может не соответствовать государственной политике, национальным интересам, а также иметь определенные противоречия с принципом государственного суверенитета, указали эксперты ГНЭУ.

«По нашему мнению, императивность соответствующих решений может рассматриваться исключительно в плоскости реализации двусторонних межгосударственных отношений между Украиной и иностранным государством, должным образом урегулированных соответствующим международным договором», – подытожили в ГНЭУ.

Автор: Наталя Мамченко

