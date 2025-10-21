Практика судов
  1. В Украине

В Киеве проходят обыски у бывшего руководителя «Молодого театра» Андрея Белоуса — фото

10:00, 21 октября 2025
Правоохранители проводят обыски у Андрея Белоуса.
В Киеве проходят обыски у бывшего руководителя «Молодого театра» Андрея Белоуса — фото
Фото: Судебно-юридическая газета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители проводят обыски у бывшего директора «Молодого театра» Андрея Белоуса.

Об этом сообщили «Судебно-юридической газете» собственные источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, Белоуса подозревают по статьям по ч. ч. 2, 3 ст. 152 и ч. ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины.

Другие детали дела пока не разглашаются — следственные действия продолжаются.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве полиция начала расследование в отношении преподавателя столичного университета, которого обвиняют в домогательствах. По данным СМИ, речь идёт о преподавателе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрее Белоусе.

Позже Андрей Белоус покинул должность директора — художественного руководителя Киевского академического Молодого театра.

«В частности, Андрей Белоус подал заявление об увольнении по соглашению сторон. Также уже подписан соответствующий приказ Департамента», — сообщили в Департаменте культуры КГГА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев обыск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
294 млрд грн международной помощи пойдут на сектор нацбезопасности – бюджетный комитет рекомендовал изменения в бюджет-2025

Недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных.

Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА

ГСА подытожила данные за 9 месяцев 2025 года относительно судейского вознаграждения – в каких регионах платили больше всего.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о санкциях – будут учитывать решения иностранных государств

Предлагается добавить новое основание для применения санкций в Украине – по решению уполномоченного органа иностранного государства о применении санкций.

Верховная Рада рассмотрит изменения в порядок увольнения разведчиков и выплаты им одноразовой денежной помощи

Предлагается предусмотреть выплату одноразовой денежной помощи военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после увольнения их с военной службы по новому основанию.

Судья-блогер Дмитрий Кривенко получил выговор, но смог избежать значительных неприятностей

Дмитрий Кривенко поддержал ЛГБТ-сообщество и пообещал стать на путь исправления, но поверили в это не все члены дисциплинарной палаты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду