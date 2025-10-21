«Это твоя мама»: пресс-секретарь Трампа опубликовала переписку о встрече в Будапеште

В Белом доме ответили «Твоя мама» на вопрос о выборе места проведения саммита Трампа и Путина

Фото: Anna Moneymaker/Getty

После объявления о возможном саммите с участием президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в Будапеште журналисты издания HuffPost обратились к представителям Белого дома с вопросом, почему для встречи выбрали именно столицу Венгрии.

В ответ пресс-секретарь Каролин Ливитт ответила:

«Твоя мама».

После этого Ливитт опубликовала в своих социальных сетях скриншот полной переписки с журналистом HuffPost, подтвердив, что именно эта фраза была ее официальной реакцией.

Такой же ответ повторил и директор по коммуникациям Стивен Чун, когда его спросили о причине выбора локации.

