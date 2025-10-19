В Киеве произошел пожар на складах, фото

В Подольском районе столицы горели склады.

Фото: ГСЧС

В Подольском районе Киева 19 октября произошло возгорание в складском здании. Об этом сообщили в столичном управлении ГСЧС.

По данным спасателей, сегодня утром было ликвидировано возгорание в складском помещении на улице Кирилловской. Во время тушения пожара из здания вынесли три кислородных баллона.

Пожар был ликвидирован в 09:14 на площади 300 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

