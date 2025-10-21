Практика судов
ЕС готовится принять решение о доходах от замороженных активов РФ для репарационного кредита Украине

09:51, 21 октября 2025
ЕС готовится принять решение о доходах от замороженных активов РФ для репарационного кредита Украине
Источник фото: union europa eu
Европейский Союз приближается к принятию решения об использовании доходов от замороженных российских государственных активов для финансирования крупного займа Украине. Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на европейских дипломатов.

Ожидается, что Бельгия даст согласие на разработку Еврокомиссией юридического предложения о создании финансового механизма, который может привлечь до 140 миллиардов евро для поддержки украинского бюджета и обороны в течение следующих двух-трех лет.

Как отмечается, Европейская комиссия впервые предложила эту идею в сентябре, однако ожидала официального политического одобрения от лидеров стран ЕС. Окончательное решение может быть принято уже в этот четверг на саммите Европейского совета в Брюсселе.

В проекте выводов, который уже предварительно согласовали послы ЕС, Комиссию призывают представить юридическое предложение, «подкрепленное европейской солидарностью и распределением рисков».

Почему позиция Бельгии важна

Бельгия до сих пор проявляла осторожность, поскольку именно в Брюсселе находится финансовое учреждение Euroclear, где хранится большая часть замороженных российских активов. Власти страны опасаются возможных юридических последствий, если суд обяжет вернуть эти средства России.

Тем не менее бельгийские дипломаты заявили, что Брюссель не будет блокировать решение, позволив Еврокомиссии двигаться дальше.

Почему это важно для Украины

Украина сейчас сталкивается с бюджетным дефицитом, который может достигнуть 60 миллиардов долларов в течение двух лет.

Как отмечают дипломаты ЕС, обеспечение «репарационного кредита» перед возможным саммитом Трампа и Путина в Будапеште может укрепить позиции Украины на будущих мирных переговорах.

Правовые нюансы

Еврокомиссия подчеркивает, что передача доходов от замороженных активов не является их конфискацией — Россия сможет вернуть средства, но только при условии выплаты компенсаций Украине.

Бельгия опасается, что инвесторы из таких стран, как Китай, выведут свои активы из Euroclear из-за опасений, что их средства также могут быть изъяты по политическим причинам.

В качестве дальнейшей уступки исполнительный орган ЕС предложил «сеть безопасности», которая позволит Комиссии немедленно предоставлять займы странам, если им когда-либо придется возвращать кредит.

Это призвано успокоить Бельгию, что она не останется один на один с рисками и что другие страны ЕС внесут свой вклад в случае наихудшего сценария.

деньги ЕС Украина

