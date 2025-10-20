Депутаты просят разрешить им задавать вопросы и получать ответы от должностных лиц на пленарном заседании — изменения в регламент

В Раду внесли законопроект, которым предлагается отдельно предусмотреть в регламенте право народных депутатов на пленарном заседании задавать вопросы любому приглашенному должностному или служебному лицу, кроме Президента, и получать на них ответы.

Группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте законопроект 14126, которым предлагается отдельно определить право депутатов задавать вопросы любому приглашенному должностному или служебному лицу – кроме Президента – и получать на них ответы.

Законопроект внесли нардепы Владлен Неклюдов, Максим Ткаченко, Николай Тищенко, Михаил Лаба, Елизавета Богуцкая, Евгений Брагар, Максим Павлюк, Тарас Тарасенко и другие.

Изменения предлагается внести в статью 6 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины». Также законопроект предусматривает, что председательствующий на пленарном заседании регулирует продолжительность времени постановки таких вопросов народными депутатами и предоставления на них ответов приглашенными должностными или служебными лицами с учетом положений Регламента.

Как отмечают инициаторы законопроекта, в настоящее время предусмотрено участие в пленарных заседаниях приглашенных должностных или служебных лиц других органов государственной власти. Они выступают с докладами по вопросам в произвольной форме. Но «часты случаи, когда народные депутаты Украины лишены возможности задать свои вопросы, касающиеся темы выступления, и получить на них обоснованный ответ». Указанное значительно ограничивает реализацию функции парламентского контроля.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов, среди которых Галина Третьякова, Дмитрий Наталуха, Федор Вениславский, Евгения Кравчук, Максим Дырдин, Сергей Бабак, Андрей Клочко, Даниил Гетманцев, Елена Шуляк, Александр Завитневич, Никита Потураев, ранее предложили установить в законодательстве процедуру увольнения министров Верховной Радой по результатам процедуры интерпелляции. Соответствующий законопроект 13596 зарегистрировали еще в начале августа, но дальше он не движется.

В то же время, недавно Президент Владимир Зеленский наложил вето на уже принятый парламентом закон, которым предлагали штрафовать министров и военное руководство, которые не являются на вызов Верховной Рады (законопроект 11387).

Как указал Зеленский, Кабмин должен быть независимым «от текущих изменений политической конъюнктуры» в Верховной Раде.

Автор: Наталя Мамченко

