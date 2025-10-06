Президент ветировал закон, которым предлагалось штрафовать министров и военное руководство за неявку по вызову Верховной Рады

Закон предлагал ввести ответственность премьер-министра, военного руководства, директора НАБУ, руководителей правоохранительных органов за неявку без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады, но Президент его ветировал, указав, что правительство должно быть независимым от текущих изменений политической конъюнктуры в Верховной Раде.

Кабмин должен быть независимым «от текущих изменений политической конъюнктуры» в Верховной Раде. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, накладывая вето на принятый Верховной Радой закон.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон, согласно которому министров, руководителей правоохранительных органов и других должностных лиц, которые не являются по вызову парламента, смогут принудительно доставлять на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады и штрафовать за неявку на пленарное заседание (законопроект 11387).

Во-первых, законодатели предложили наказывать штрафами от 5950 грн до 8500 грн за нарушение сроков предоставления ответа на обращение комитета Верховной Рады, временной следственной комиссии Верховной Рады или временной специальной комиссии ВР, непредставление, предоставление неправдивой или неполной информации на такое обращение.

Во-вторых, законодатели предлагали предусмотреть, что неявка лица без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады согласно процедурному решению, принятому в соответствии с ч. 3 статьи 6 Регламента Верховной Рады – влечет штраф от 13600 до 17000 грн.

Следует отметить, что сейчас такие неявки – не редкость в практике украинского парламента.

Однако, 6 октября стало известно, что этот закон ветировал Президент Владимир Зеленский.

Как отмечает в своих предложениях Президент, этим новым законом предполагается ввести административную ответственность любого должностного или служебного лица (кроме Президента и судей), в том числе премьер-министра, Главнокомандующего Вооруженными Силами, другого военного руководства, директора НАБУ, руководителей других правоохранительных органов за неявку без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады.

«В то же время невыполнение требования (процедурного решения парламента) путем неприбытия лица без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады по своей природе не является административным нарушением, а предложенный механизм реализации парламентского контроля не учитывает конституционных предписаний относительно случаев и условий наступления конституционно-правовой ответственности», – говорится в вето.

Кроме того, по мнению Президента, составление административных протоколов работниками Аппарата Верховной Рады в отношении представителей других органов государственной власти в контексте их ответственности не обеспечивает необходимого баланса сдержек и противовесов, который лежит в основе конституционного принципа разделения власти.

«Фактически законом должностное лицо (государственный служащий) соответствующего отдела контроля Аппарата ВР наделяется дискреционными полномочиями и по собственному усмотрению определяет уважительность/неуважительность причин отсутствия должностного или служебного лица, в том числе военнослужащего, политического лица.

В связи с этим также замечу, что предусмотренный Конституцией Украины парламентский контроль за деятельностью Правительства Украины, среди прочего, заключается в отчете, направлении депутатских запросов, принятии резолюции недоверия, осуществлении контроля в рамках деятельности Уполномоченного ВР по правам человека, Счетной палаты...

Следует констатировать, что предложенные Законом новеллы не учитывают, в частности, политико-правовую природу ответственности правительства Украины перед парламентом, а также ограниченность форм парламентского контроля конституционными нормами, в частности статьями 85, 87, 113, 115 Конституции Украины.

В теории права институт политической ответственности рассматривается как элемент механизма взаимоотношений между законодательной и исполнительной ветвями власти в определении и осуществлении основных направлений политики и средством ответственности исполнительной власти перед законодательной за неуспех правительственной политики.

В то же время этот институт должен был обеспечить стабильность правительства Украины, его независимость от текущих изменений политической конъюнктуры в представительском органе», – подчеркнуто в вето.

Автор: Наталя Мамченко

