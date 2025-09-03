Должностных лиц, которые не являются на вызов Верховной Рады, будут штрафовать до 17 тысяч грн

Верховная Рада приняла закон, который позволяет принудительно доставлять должностных лиц на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады, а также штрафовать их за неявку на пленарное заседание до 17 тысяч гривен.

Фото: rada.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министров, руководителей правоохранительных органов и других должностных лиц, которые не являются на вызов парламента, смогут принудительно доставлять на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады и штрафовать за неявку на пленарное заседание. Соответствующий законопроект 11387 Верховная Рада приняла в целом как закон.

Во-первых, предлагается наказывать штрафами от 5950 до 8500 гривен за нарушение сроков предоставления ответа на обращение комитета Верховной Рады, временной следственной комиссии Верховной Рады или временной специальной комиссии ВР, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение. Эти изменения вносятся в статью 188-19 КУоАП, которая сейчас предусматривает такую ответственность только в отношении обращений народных депутатов.

Во-вторых, законодатели предлагают предусмотреть, что неявка лица без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады согласно процедурному решению, принятому в соответствии с ч. 3 статьи 6 Регламента Верховной Рады, — влечет штраф от 13600 до 17000 гривен.

Следует отметить, что сейчас такие неявки — не редкость в практике украинского парламента.

Протоколы о правонарушении смогут составлять уполномоченные должностные лица отдела контроля Аппарата Верховной Рады.

Таким образом, если любое должностное или служебное лицо (кроме Президента и судей) без уважительных причин не явится на пленарное заседание, будучи официально приглашенным по процедурному решению Верховной Рады, то оно может получить штраф до 17 тысяч гривен.

Однако сначала Верховная Рада должна найти 151 голос для соответствующего процедурного решения.

Следует напомнить, что сейчас в соответствии с ч. 3 ст. 6 Регламента по процедурному решению Верховной Рады, принятому не менее чем одной третью голосов народных депутатов от ее конституционного состава, Верховная Рада может официально пригласить или потребовать присутствия на ее пленарном заседании любого должностного или служебного лица, кроме Президента Украины и судей.

В-третьих, в ч. 4 статьи 19 Закона «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» предлагается установить, что если приглашенное следственной комиссией должностное, служебное или иное лицо не является на заседание следственной комиссии без уважительных причин, следственная комиссия имеет право принять решение о применении к нему привода, выполнение которого обеспечивается органами Нацполиции. Привод заключается в принудительном сопровождении лица к месту его вызова в указанное в решении время.

Лицо обязано прибыть к месту вызова в сопровождении лица, которое исполняет решение. В случае невыполнения законных требований по исполнению решения об осуществлении привода, к нему могут применяться меры физического воздействия, позволяющие осуществить его сопровождение к месту вызова.

Применению мер физического воздействия должно предшествовать предупреждение о намерении их применения. В случае невозможности избежать применения мер физического воздействия они не должны превышать меры, необходимой для выполнения решения об осуществлении привода, и должны сводиться к минимальному воздействию на лицо.

Запрещается применение мер воздействия, которые могут нанести вред здоровью лица, а также принуждение лица находиться в условиях, препятствующих его свободному передвижению, в течение времени большего, чем необходимо для немедленной доставки лица к месту вызова. Превышение полномочий по применению мер физического воздействия влечет за собой ответственность, установленную законом.

В случае невозможности осуществления привода орган Нацполиции письменно информирует об этом следственную комиссию с объяснением причин неисполнения.

Следует отметить, что в целом законопроект касается обеспечения уважения к суду. Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала, какие штрафы и санкции будут применяться к участникам процессов, которые игнорируют судебные заседания.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.