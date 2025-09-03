Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн

14:38, 3 вересня 2025
Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє примусово доставляти посадовців на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, а також штрафувати їх за неявку на пленарне засідання до 17 тисяч грн.
Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн
Фото: rada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністрів, керівників правоохоронних органів та інших посадовців, які не з’являються на виклик парламенту, зможуть примусово доставляти на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради та штрафувати за неявку на пленарне засідання. Відповідний законопроект 11387 Верховна Рада прийняти в цілому як закон.

По-перше, пропонується карати штрафами від 5950 грн до 8500 грн за порушення строків надання відповіді на звернення комітету Верховної Ради, тимчасової слідчої комісії Верховної Ради чи тимчасової спеціальної комісії ВР, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення. Ці зміни вносяться до статті 188-19 КУпАП, яка наразі передбачає таку відповідальність лише щодо звернень народних депутатів.

По-друге, законодавці пропонують передбачити, що неявка особи без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради згідно з процедурним рішенням, прийнятим відповідно до ч. 3 статті 6 Регламенту Верховної Ради – тягне штраф від 13600 до 17000 грн.

Слід зазначити, що наразі такі неявки – не рідкість в практиці українського парламенту.

Протоколи про правопорушення зможуть складати уповноважені посадові особи відділу контролю Апарату Верховної Ради.

Таким чином, якщо будь-яка посадова чи службова особа (крім Президента та суддів) без поважних причин не з’явиться на пленарне засідання, будучи офіційно запрошеною за процедурним рішенням Верховної Ради, то вона може отримати штраф до 17 тисяч грн.

Однак спочатку Верховна Рада має віднайти 151 голос для відповідного процедурного рішення.

Слід нагадати, що наразі відповідно до ч. 3 ст. 6 Регламенту за процедурним рішенням Верховної Ради, прийнятим не менш як третиною голосів народних депутатів від її конституційного складу, Верховна Рада може офіційно запросити або вимагати присутності на її пленарному засіданні будь-якої посадової чи службової особи, крім Президента України та суддів.

По-третє, у ч. 4 статті 19 Закону «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» пропонується встановити, що якщо запрошена слідчою комісією посадова, службова чи інша особа не з’являється на засідання слідчої комісії без поважних причин, слідча комісія має право прийняти рішення про застосування до неї приводу, виконання якого забезпечується органами Нацполіції. Привід полягає у примусовому супроводженні особи до місця її виклику в зазначений у рішенні час.

Особа зобов’язана прибути до місця виклику у супроводі особи, яка виконує рішення. У разі невиконання законних вимог щодо виконання рішення про здійснення приводу, до неї можуть застосовуватися заходи фізичного впливу, що дозволяють здійснити її супроводження до місця виклику.

Застосуванню заходів фізичного впливу повинно передувати попередження про намір їх застосування. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання рішення про здійснення приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу.

Забороняється застосування заходів впливу, що можуть завдати шкоди здоров’ю особи, а також примушення особи перебувати в умовах, що перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику. Перевищення повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

У разі неможливості здійснення приводу орган Нацполіції письмово інформує про це слідчу комісію з поясненням причин невиконання.

Слід зауважити, що загалом законопроект стосується забезпечення поваги до суду. Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала, які штрафи і санкції будуть застосовуватися до учасників процесів, які ігнорують судові засідання.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України чиновник штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє примусово доставляти посадовців на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, а також штрафувати їх за неявку на пленарне засідання до 17 тисяч грн.

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада прийняла закон

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

ГУР включили до суб’єктів державної авіації — Рада прийняла закон

Народні депутати проголосували в цілому законопроект Федора Веніславського.

Державній спеціальній службі транспорту доручать будівництво фортифікацій – депутати прийняли законопроект за основу

Державна спеціальна служба транспорту буде займатися капітальним будівництвом, реконструкцією споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі фортифікаційних, а також об’єктів нерухомості у сфері управління Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва