Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє примусово доставляти посадовців на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, а також штрафувати їх за неявку на пленарне засідання до 17 тисяч грн.

Фото: rada.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністрів, керівників правоохоронних органів та інших посадовців, які не з’являються на виклик парламенту, зможуть примусово доставляти на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради та штрафувати за неявку на пленарне засідання. Відповідний законопроект 11387 Верховна Рада прийняти в цілому як закон.

По-перше, пропонується карати штрафами від 5950 грн до 8500 грн за порушення строків надання відповіді на звернення комітету Верховної Ради, тимчасової слідчої комісії Верховної Ради чи тимчасової спеціальної комісії ВР, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення. Ці зміни вносяться до статті 188-19 КУпАП, яка наразі передбачає таку відповідальність лише щодо звернень народних депутатів.

По-друге, законодавці пропонують передбачити, що неявка особи без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради згідно з процедурним рішенням, прийнятим відповідно до ч. 3 статті 6 Регламенту Верховної Ради – тягне штраф від 13600 до 17000 грн.

Слід зазначити, що наразі такі неявки – не рідкість в практиці українського парламенту.

Протоколи про правопорушення зможуть складати уповноважені посадові особи відділу контролю Апарату Верховної Ради.

Таким чином, якщо будь-яка посадова чи службова особа (крім Президента та суддів) без поважних причин не з’явиться на пленарне засідання, будучи офіційно запрошеною за процедурним рішенням Верховної Ради, то вона може отримати штраф до 17 тисяч грн.

Однак спочатку Верховна Рада має віднайти 151 голос для відповідного процедурного рішення.

Слід нагадати, що наразі відповідно до ч. 3 ст. 6 Регламенту за процедурним рішенням Верховної Ради, прийнятим не менш як третиною голосів народних депутатів від її конституційного складу, Верховна Рада може офіційно запросити або вимагати присутності на її пленарному засіданні будь-якої посадової чи службової особи, крім Президента України та суддів.

По-третє, у ч. 4 статті 19 Закону «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» пропонується встановити, що якщо запрошена слідчою комісією посадова, службова чи інша особа не з’являється на засідання слідчої комісії без поважних причин, слідча комісія має право прийняти рішення про застосування до неї приводу, виконання якого забезпечується органами Нацполіції. Привід полягає у примусовому супроводженні особи до місця її виклику в зазначений у рішенні час.

Особа зобов’язана прибути до місця виклику у супроводі особи, яка виконує рішення. У разі невиконання законних вимог щодо виконання рішення про здійснення приводу, до неї можуть застосовуватися заходи фізичного впливу, що дозволяють здійснити її супроводження до місця виклику.

Застосуванню заходів фізичного впливу повинно передувати попередження про намір їх застосування. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання рішення про здійснення приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу.

Забороняється застосування заходів впливу, що можуть завдати шкоди здоров’ю особи, а також примушення особи перебувати в умовах, що перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику. Перевищення повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

У разі неможливості здійснення приводу орган Нацполіції письмово інформує про це слідчу комісію з поясненням причин невиконання.

Слід зауважити, що загалом законопроект стосується забезпечення поваги до суду. Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала, які штрафи і санкції будуть застосовуватися до учасників процесів, які ігнорують судові засідання.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.