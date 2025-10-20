Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Депутати просять дозволити їм задавати питання і отримувати відповіді від посадовців на пленарному засіданні — зміни до регламенту

19:35, 20 жовтня 2025
До Ради внесли законопроект, яким пропонується окремо передбачити у регламенті право народних депутатів на пленарному засіданні задавати питання будь-якій запрошеній посадовій чи службовій особі, крім Президента, та отримувати на них відповіді.
Депутати просять дозволити їм задавати питання і отримувати відповіді від посадовців на пленарному засіданні — зміни до регламенту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Група народних депутатів зареєструвала у парламенті законопроект 14126, яким пропонується окремо визначити право депутатів задавати питання будь-якій запрошеній посадовій чи службовій особі – крім Президента – та отримувати на них відповіді.

Законопроект внесли нардепи Владлен Неклюдов, Максим Ткаченко, Микола Тищенко, Михайло Лаба, Єлізавета Богуцька, Євгеній Брагар, Максим Павлюк, Тарас Тарасенко та інші.

Зміни пропонується внести до статті 6 Закону «Про Регламент Верховної Ради України». Також законопроект передбачає, що головуючий на пленарному засіданні регулює тривалість часу постановки таких питань народними депутатами та надання на них відповідей запрошеними посадовими чи службовими особами з урахуванням положень Регламенту.

Як зазначають ініціатори законопроекту, наразі передбачено участь у пленарних засіданнях запрошених посадових чи службових осіб інших органів державної влади. Вони виступають з доповідями по питанням у довільній формі. Але «частими є випадки, коли народні депутати України позбавлені можливості задати свої питання, що стосуються теми виступу, та отримати на них обґрунтовану відповідь». Зазначене значно обмежує реалізацію функцію парламентського контролю.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», група народних депутатів, серед яких Галина Третьякова, Дмитро Наталуха, Федір Веніславський, Євгенія Кравчук, Максим Дирдін, Сергій Бабак, Андрій Клочко, Данило Гетманцев, Олена Шуляк, Олександр Завітневич, Микита Потураєв раніше запропонували встановити у законодавстві процедуру звільнення міністрів Верховною Радою за наслідками процедури інтерпеляції. Відповідний законопроект 13596 зареєстрували ще на початку серпня, але далі він не рухається.

Водночас, нещодавно Президент Володимир Зеленський наклав вето на вже прийнятий парламентом закон, за яким пропонували штрафувати міністрів та військове керівництво, які не з’являються на виклик Верховної Ради  (законопроект 11387).

Як вказав Зеленський, Кабмін має бути незалежним «від поточних змін політичної кон'юнктури» у Верховній Раді. 

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати просять дозволити їм задавати питання і отримувати відповіді від посадовців на пленарному засіданні — зміни до регламенту

До Ради внесли законопроект, яким пропонується окремо передбачити у регламенті право народних депутатів на пленарному засіданні задавати питання будь-якій запрошеній посадовій чи службовій особі, крім Президента, та отримувати на них відповіді.

НАБУ викрило голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину-народного депутата Юлію Діденко у недостовірному декларуванні

НАБУ та САП повідомили голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині – народній депутатці Юлії Діденко про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Бюджетний комітет пропонує відхилити ідею Кабміну окремо оплачувати роботу проектних груп в міністерствах

У Раді не оцінили закладену до бюджету-2026 ідею Кабміну створити у міністерствах проектні групи з окремими правилами виплати винагороди, які буде встановлювати сам Кабмін.

САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн

20 жовтня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Богдану Львову у 15 разів.

Адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав, у разі позову до ексклієнта про невиконання умов договору – РАУ

Якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав – РАУ надала роз’яснення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України