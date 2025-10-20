Депутати просять дозволити їм задавати питання і отримувати відповіді від посадовців на пленарному засіданні — зміни до регламенту

До Ради внесли законопроект, яким пропонується окремо передбачити у регламенті право народних депутатів на пленарному засіданні задавати питання будь-якій запрошеній посадовій чи службовій особі, крім Президента, та отримувати на них відповіді.

Група народних депутатів зареєструвала у парламенті законопроект 14126, яким пропонується окремо визначити право депутатів задавати питання будь-якій запрошеній посадовій чи службовій особі – крім Президента – та отримувати на них відповіді.

Законопроект внесли нардепи Владлен Неклюдов, Максим Ткаченко, Микола Тищенко, Михайло Лаба, Єлізавета Богуцька, Євгеній Брагар, Максим Павлюк, Тарас Тарасенко та інші.

Зміни пропонується внести до статті 6 Закону «Про Регламент Верховної Ради України». Також законопроект передбачає, що головуючий на пленарному засіданні регулює тривалість часу постановки таких питань народними депутатами та надання на них відповідей запрошеними посадовими чи службовими особами з урахуванням положень Регламенту.

Як зазначають ініціатори законопроекту, наразі передбачено участь у пленарних засіданнях запрошених посадових чи службових осіб інших органів державної влади. Вони виступають з доповідями по питанням у довільній формі. Але «частими є випадки, коли народні депутати України позбавлені можливості задати свої питання, що стосуються теми виступу, та отримати на них обґрунтовану відповідь». Зазначене значно обмежує реалізацію функцію парламентського контролю.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», група народних депутатів, серед яких Галина Третьякова, Дмитро Наталуха, Федір Веніславський, Євгенія Кравчук, Максим Дирдін, Сергій Бабак, Андрій Клочко, Данило Гетманцев, Олена Шуляк, Олександр Завітневич, Микита Потураєв раніше запропонували встановити у законодавстві процедуру звільнення міністрів Верховною Радою за наслідками процедури інтерпеляції. Відповідний законопроект 13596 зареєстрували ще на початку серпня, але далі він не рухається.

Водночас, нещодавно Президент Володимир Зеленський наклав вето на вже прийнятий парламентом закон, за яким пропонували штрафувати міністрів та військове керівництво, які не з’являються на виклик Верховної Ради (законопроект 11387).

Як вказав Зеленський, Кабмін має бути незалежним «від поточних змін політичної кон'юнктури» у Верховній Раді.

Автор: Наталя Мамченко

