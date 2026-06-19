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Рак все чаще выявляют на III-IV стадиях: какие решения готовят для ранней диагностики

11:47, 19 июня 2026
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В Украине растет количество случаев выявления рака на III-IV стадиях, поэтому государство расширяет программы скрининга, увеличивает финансирование онкологической помощи и обновляет медицинскую инфраструктуру.
Рак все чаще выявляют на III-IV стадиях: какие решения готовят для ранней диагностики
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В Украине растет внимание к вопросам профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний. Государство продолжает расширять программы скрининга, увеличивать финансирование онкологической помощи и модернизировать медицинскую инфраструктуру для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

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Об актуальных вызовах в сфере онкологии и мерах, направленных на их преодоление, шла речь во время научно-практической междисциплинарной конференции «Рак молочной железы и гинекология: одна пациентка — много решений». В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подчеркнули, что раннее выявление онкологических заболеваний остается одним из ключевых направлений развития системы здравоохранения.

В Комитете отметили, что полномасштабная война и связанные с ней логистические трудности существенно повлияли на доступность профилактических осмотров и первичной диагностики. Из-за сокращения объемов скринингов все больше пациентов обращаются к врачам уже на III–IV стадиях онкологических заболеваний, что усложняет лечение и увеличивает его стоимость.

Для преодоления этих вызовов правительство утвердило Национальную стратегию контроля злокачественных новообразований до 2030 года. Также государство постепенно увеличивает финансирование онкологической службы. В частности, в прошлом году парламент дополнительно направил 3,2 млрд грн на централизованные закупки лекарственных средств, в том числе для лечения онкологических заболеваний.

Кроме того, Комитет Верховной Рады совместно с Министерством здравоохранения работает над механизмом создания буферного запаса лекарств, который должен помочь избежать возможного дефицита препаратов из-за задержек поставок.

Отдельное внимание уделяется профилактике. В рамках программы «Чекап 40+» скрининг уже прошли более 100 тысяч украинцев. Также в обновленный Национальный календарь прививок включена вакцинация против вируса папилломы человека для профилактики рака шейки матки. По состоянию на апрель 2026 года такие прививки получили около 15% девочек в возрасте 12–13 лет.

Параллельно продолжается модернизация медицинской инфраструктуры. В регионы уже поставлен 21 линейный ускоритель, а в Киеве и Львове создаются современные центры ядерной медицины.

Также Украина поддержала международную инициативу OncoCorridor под эгидой ВОЗ, которая предусматривает направление онкологических пациентов из зон конфликта в ведущие клиники мира для получения необходимого лечения.

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Украина Министерство здравоохранения

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