Рак дедалі частіше виявляють на III–IV стадіях: які рішення готують для ранньої діагностики

В Україні зростає увага до питань профілактики та ранньої діагностики онкологічних захворювань. Держава продовжує розширювати програми скринінгу, збільшувати фінансування онкологічної допомоги та модернізувати медичну інфраструктуру для лікування пацієнтів із онкологічними хворобами.

Про актуальні виклики у сфері онкології та заходи, спрямовані на їх подолання, йшлося під час науково-практичної міждисциплінарної конференції «Рак грудної залози та гінекологія: одна пацієнтка — багато рішень». У Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування наголосили, що раннє виявлення онкологічних захворювань залишається одним із ключових напрямів розвитку системи охорони здоров’я.

У Комітеті зазначили, що повномасштабна війна та пов’язані з нею логістичні труднощі суттєво вплинули на доступність профілактичних оглядів і первинної діагностики. Через скорочення обсягів скринінгів дедалі більше пацієнтів звертаються до лікарів уже на III–IV стадіях онкологічних захворювань, що ускладнює лікування та збільшує його вартість.

Для подолання цих викликів уряд затвердив Національну стратегію контролю злоякісних новоутворень до 2030 року. Також держава поступово збільшує фінансування онкологічної служби. Зокрема, торік парламент додатково спрямував 3,2 млрд грн на централізовані закупівлі лікарських засобів, у тому числі для лікування онкологічних хвороб.

Крім того, Комітет Верховної Ради спільно з Міністерством охорони здоров’я працює над механізмом створення буферного запасу ліків, що має допомогти уникнути можливого дефіциту препаратів через затримки поставок.

Окрему увагу приділяють профілактиці. У межах програми «Чекап 40+» скринінг уже пройшли понад 100 тисяч українців. Також до оновленого Національного календаря щеплень включено вакцинацію проти вірусу папіломи людини для профілактики раку шийки матки. Станом на квітень 2026 року такі щеплення отримали близько 15% дівчат віком 12–13 років.

Паралельно триває модернізація медичної інфраструктури. До регіонів уже доставлено 21 лінійний прискорювач, а в Києві та Львові створюються сучасні центри ядерної медицини.

Також Україна підтримала міжнародну ініціативу OncoCorridor під егідою ВООЗ, яка передбачає направлення онкологічних пацієнтів із зон конфлікту до провідних клінік світу для отримання необхідного лікування.

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