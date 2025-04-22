Кассационный суд самостоятельно может проверить документы о полномочиях прокурора в конкретном производстве

Верховный Суд указал, что суд кассационной инстанции может проверить наличие полномочий у следователя, прокурора на проведение ими тех или иных процессуальных действий в этом производстве на основании предоставленных прокурором документов.

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Суд кассационной инстанции может самостоятельно проверить процессуальные документы, касающиеся наличия у следователя или прокурора полномочий на совершение определенных процессуальных действий, если такие документы были предоставлены стороной обвинения во время кассационного пересмотра судебных решений, которыми лицо было привлечено к уголовной ответственности за совершение инкриминируемого уголовного правонарушения. Такой вывод сделала объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела.

По обстоятельствам уголовного производства суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 3 ст. 368 УК Украины и обвиняемую по ч. 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 368 УК Украины. В кассационной жалобе защита ставила под сомнение законность проведения следственных действий в уголовном производстве, поскольку к обвинительному акту не были приложены постановления прокурора о назначении группы прокуроров. Вместо этого сторона обвинения предоставила кассационному суду копии соответствующих постановлений о назначении группы прокуроров.

Оценив указанные кассационные требования, ОП КУС ВС указала, что процессуальные документы, подтверждающие наличие полномочий у определенного лица, не являются доказательствами в производстве, поэтому суд кассационной инстанции может проверить наличие полномочий у следователя, прокурора на проведение тех или иных процессуальных действий в данном производстве на основании предоставленных прокурором документов.

Наличие у прокурора или следователя соответствующих полномочий в уголовном производстве не зависит от того, какой суд инстанции проверит соответствующие процессуальные документы. Ведь оценка наличия или отсутствия полномочий судом является ретроспективной, поскольку определенные полномочия должны были быть у прокурора на определенном этапе движения уголовного производства.

Если стороной обвинения соответствующие процессуальные основания были приложены на стадии кассационного рассмотрения, и сторона защиты имеет возможность ознакомиться с соответствующими процессуальными решениями, высказать свои соображения по ним, то суд кассационной инстанции имеет полномочия оценить обоснованность доводов стороны защиты о проведении досудебного расследования неуполномоченными лицами, о недопустимости доказательств по этому основанию.

Постановление ОП КУС ВС от 7 апреля 2025 года в деле № 349/508/16-к (производство № 51-3565кмо24).

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