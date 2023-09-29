У Литві страйкують близько 3000 педагогів з учнями

3000 освітян почали страйкувати, деякі вчителі вже йдуть до Уряду пішки зі своїх міст.

Джерело фото: LRT

У п'ятницю, 29 вересня, Профспілка працівників освіти Литви розпочала безстроковий страйк. Деякі страйкуючі вчителі йдуть від своїх шкіл Зарасая та Клайпеди до Вільнюса. Дехто добирався до столиці кілька тижнів, – повідомляє LRT.

Голова LŠDPS Андрюс Навіцкас заявив, що страйк може тривати близько місяця. У четвер він сказав, що страйкують близько 3000 освітян.

Опівдні під Урядом розпочався вчительський пікет під назвою «Урок громадянства». Тут, на площі Вінкоса Кудірки, зібралися освітяни з різних міст країни.

За словами голови Литовської спілки школярів Йонаса Трампаса, до Вільнюса їдуть сотня учнів з різних міст разом зі своїми вчителями.

Зазначається, що учні підтримують вчителів у їх бажанні бути почутими у бажанні мати меншу кількість учнів у класі, діти хочуть, щоб вчителі, які приходять на урок, не були перевантаженими.

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