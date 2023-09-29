Netflix остаточно ліквідує сервіс, з якого починав свою діяльність 25 років тому

Компанія остаточно ліквідує сервіс прокату.

Джерело фото: Patrick T Fallon/AFP/Getty Images

Netflix остаточно ліквідує сервіс прокату DVD-дисків поштою — саме з цього компанія починала свою діяльність 25 років тому.

Про це пише «The Guardian».

Найближчим часом п’ять дистриб’юторських центрів у США відправлять клієнтам Netflix, які досі підписані на розсилку DVD, диски поштою. Компанія дозволила людям не повертати їх.

«Це дуже гірко. Ми знали, що цей день настане, але дивовижне те, що він не настав 15 років тому», — сказав Associated Press співзасновник Netflix Марк Рендольф. Він був виконавчим директором компанії, коли компанія надіслала свій перший DVD.

У 2011 році Netflix вирішив відокремити бізнес DVD від потокового бізнесу через рік після того, як Blockbuster збанкрутував, відмовившись у 2000 році купити Netflix за $50 млн замість того, щоб намагатися конкурувати з ним. Вартість потокового гіганта зараз становить близько $166 млрд.

«З першого дня ми знали, що DVD-диски зникнуть, що це тимчасовий крок», — сказав Рендольф. «І служба DVD виконала цю роботу на диво добре. Це було як неоспівана ракета-носій, яка вивела Netflix на орбіту, а потім впала назад на Землю через 25 років. Це досить вражаюче».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.