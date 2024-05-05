Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції, відео

Сі Цзіньпін починає турне Європою.

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У неділю, 5 травня, лідер Китаю Сі Цзіньпін у неділю прибув до Франції, розпочавши кількаденне турне країнами Європи. Про це повідомило китайське центральне телебачення CCTV.

Сі прилетів до Парижа о 15:40 за місцевим часом, його зустрів прем'єр Франції Габріель Атталь.

Китайський лідер має намір зустрітись із президентом Франції Еммануелем Макроном та обговорити двосторонні відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.

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