Справа Apple проти Британії через шифрування не повинна бути таємною — суд

Суперечка стосується вимоги уряду змусити Apple послабити захист даних у своїй системі шифрування, що компанія вважає загрозою для безпеки користувачів.

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Суд у Великій Британії дозволив публічний розгляд справи Apple проти уряду щодо конфіденційності даних. Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, суд ухвалив, що спір між компанією Apple та урядом Великої Британії щодо доступу до зашифрованих даних не може розглядатись у таємному режимі.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії наполягає на праві отримувати доступ до даних, захищених через систему Advanced Data Protection (ADP) компанії Apple. Свою вимогу відомство обґрунтовує повноваженнями, наданими Законом про розвідувальні повноваження.

Наразі Apple не має технічної можливості надати такий доступ — зашифровані дані доступні лише користувачу. Компанія також заявила, що не створюватиме так званого «бекдору», побоюючись, що цим зможуть скористатись хакери чи злочинці.

Після критики Apple у лютому 2024 року тимчасово вимкнула ADP у Великій Британії, а в березні подала позов проти уряду.

Уряд наполягав, що розголошення навіть базових деталей справи — сторін і предмету позову — нібито може зашкодити національній безпеці.

Однак суд відхилив це прохання, посилаючись на принцип відкритого правосуддя та широкий суспільний резонанс.

«Це був би справді надзвичайний крок — провести засідання повністю таємно, не повідомляючи навіть про сам факт його проведення», — йдеться в рішенні.

«Ми не вважаємо, що оприлюднення базових деталей справи загрожує суспільним інтересам чи національній безпеці», — зазначено у висновку.

У Міністерстві внутрішніх справ відмовились коментувати справу, але наголосили: їхній пріоритет — безпека громадян. Там також додали, що не вимагають повного доступу до всіх даних, а запити до захищених акаунтів ADP можуть здійснюватися лише за ухвалою суду.

Компанія Apple відмовилась коментувати рішення, але раніше повідомила BBC:

«Ми й надалі прагнемо забезпечувати максимальний рівень захисту особистих даних наших користувачів, і сподіваємось робити це у Великій Британії в майбутньому. Ми ніколи не створювали бекдорів чи майстер-ключів до наших продуктів і ніколи цього не зробимо».

Що таке ADP і чому це важливо?

Advanced Data Protection — це додатковий інструмент безпеки, який користувач може увімкнути на своєму пристрої Apple, щоб надійно зашифрувати дані в iCloud (наприклад, фото чи нотатки).

Він використовує наскрізне шифрування (end-to-end encryption), що означає: доступ до даних має лише сам користувач. Apple не може розшифрувати ці дані, навіть якщо цього вимагають правоохоронці.

Саме це і стало предметом суперечки, адже уряд хоче можливість переглядати дані в окремих випадках — наприклад, у справах про тероризм чи тяжкі злочини.

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