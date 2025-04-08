Практика судів
  1. У світі

Справа Apple проти Британії через шифрування не повинна бути таємною — суд

12:32, 8 квітня 2025
Суперечка стосується вимоги уряду змусити Apple послабити захист даних у своїй системі шифрування, що компанія вважає загрозою для безпеки користувачів.
Справа Apple проти Британії через шифрування не повинна бути таємною — суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Великій Британії дозволив публічний розгляд справи Apple проти уряду щодо конфіденційності даних. Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, суд ухвалив, що спір між компанією Apple та урядом Великої Британії щодо доступу до зашифрованих даних не може розглядатись у таємному режимі.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії наполягає на праві отримувати доступ до даних, захищених через систему Advanced Data Protection (ADP) компанії Apple. Свою вимогу відомство обґрунтовує повноваженнями, наданими Законом про розвідувальні повноваження.

Наразі Apple не має технічної можливості надати такий доступ — зашифровані дані доступні лише користувачу. Компанія також заявила, що не створюватиме так званого «бекдору», побоюючись, що цим зможуть скористатись хакери чи злочинці.

Після критики Apple у лютому 2024 року тимчасово вимкнула ADP у Великій Британії, а в березні подала позов проти уряду.

Уряд наполягав, що розголошення навіть базових деталей справи — сторін і предмету позову — нібито може зашкодити національній безпеці.

Однак суд відхилив це прохання, посилаючись на принцип відкритого правосуддя та широкий суспільний резонанс.

«Це був би справді надзвичайний крок — провести засідання повністю таємно, не повідомляючи навіть про сам факт його проведення», — йдеться в рішенні.

«Ми не вважаємо, що оприлюднення базових деталей справи загрожує суспільним інтересам чи національній безпеці», — зазначено у висновку.

У Міністерстві внутрішніх справ відмовились коментувати справу, але наголосили: їхній пріоритет — безпека громадян. Там також додали, що не вимагають повного доступу до всіх даних, а запити до захищених акаунтів ADP можуть здійснюватися лише за ухвалою суду.

Компанія Apple відмовилась коментувати рішення, але раніше повідомила BBC:

«Ми й надалі прагнемо забезпечувати максимальний рівень захисту особистих даних наших користувачів, і сподіваємось робити це у Великій Британії в майбутньому. Ми ніколи не створювали бекдорів чи майстер-ключів до наших продуктів і ніколи цього не зробимо».

Що таке ADP і чому це важливо?

Advanced Data Protection — це додатковий інструмент безпеки, який користувач може увімкнути на своєму пристрої Apple, щоб надійно зашифрувати дані в iCloud (наприклад, фото чи нотатки).

Він використовує наскрізне шифрування (end-to-end encryption), що означає: доступ до даних має лише сам користувач. Apple не може розшифрувати ці дані, навіть якщо цього вимагають правоохоронці.

Саме це і стало предметом суперечки, адже уряд хоче можливість переглядати дані в окремих випадках — наприклад, у справах про тероризм чи тяжкі злочини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Apple Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керувати Бюро економічної безпеки тимчасово буде Максим Кутерга

Кабмін поклав обов’язки керівника БЕБ на заступника директора Бюро Максима Кутергу.

Кабмін призначив колишнього члена КРАІЛ Геннадія Новікова головою державного агентства ПлейСіті

Уряд призначив очільником агентства ПлейСіті, яка буде займатися питаннями азартних ігор та лотерей екс-члена КРАІЛ Геннадія Новікова.

Вероніка Крейденкова більше не в Громадській раді доброчесності — що відомо

За 2024 рік координатор Громадської ради доброчесності заробила майже $31 тис.

Кримінальна справа, яка надійшла з порушенням підсудності, передається на розгляд іншого суду, якщо це порушення виявлено до початку судового розгляду – ОП ККС ВС

На думку Об’єднаної палати ККС ВС, у разі виявлення після початку судового розгляду обставин, що можуть вплинути на визначення підсудності, продовження розгляду справи судом, який розпочав такий розгляд, не становить «порушення правила підсудності», і не є підставою для скасування судових рішень.

Кабмін зобов’язав спортклуби, що мають право використовувати спортивну вогнепальну зброю, отримати новий лист-підтвердження

Заклади фізичної культури і спорту, освіти, бази олімпійської підготовки, що мають право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю, повинні отримати новий лист-підтвердження від міністерства за новими правилами.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова