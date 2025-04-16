У Києві на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежать рух пішоходів

Обмеження діятимуть із 16 до 18 квітня.

Джерело фото: Вечірній Київ

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У Києві із 16 до 18 квітня в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежуватимуть рух пішоходів. Як пояснюють у комунальній корпорації Київавтодор, у цей період дорожники очищатимуть водозбірні приямки та фарбуватимуть стелі.

Зокрема, обмеження діятимуть:

з 8:00 до 17:00 16 квітня – в підземному пішохідному переході на Майдані Незалежності зі сторони Лядських воріт;

з 8:00 до 17:00 16, 17, 18 квітня – в підземному пішохідному переході на Європейській площі зі сторони виходу на Володимирський узвіз.

Нагадаємо, що на Хрещатику з 15 до 19 квітня тимчасово обмежуватимуть рух транспорту окремими смугами.

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