У Києві на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежать рух пішоходів

У Києві із 16 до 18 квітня в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежуватимуть рух пішоходів. Як пояснюють у комунальній корпорації Київавтодор, у цей період дорожники очищатимуть водозбірні приямки та фарбуватимуть стелі.
Зокрема, обмеження діятимуть:
Нагадаємо, що на Хрещатику з 15 до 19 квітня тимчасово обмежуватимуть рух транспорту окремими смугами.
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