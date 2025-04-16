В Киеве на Майдане Независимости и Европейской площади частично ограничат движение пешеходов

Ограничения будут действовать с 16 по 18 апреля.

Источник фото: Вечерний Киев

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве с 16 по 18 апреля в подземных переходах на Майдане Независимости и Европейской площади частично ограничат движение пешеходов. Как объясняют в коммунальной корпорации Киевавтодор, в этот период дорожники будут очищать водосборные приямки и красить потолки. Конкретно ограничения будут действовать:

с 8:00 до 17:00 16 апреля — в подземном пешеходном переходе на Майдане Независимости со стороны Лядских ворот;

с 8:00 до 17:00 16, 17, 18 апреля — в подземном пешеходном переходе на Европейской площади со стороны выхода на Владимирский узвоз.

Напоминаем, что на Крещатике с 15 по 19 апреля временно ограничат движение транспорта по отдельным полосам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.