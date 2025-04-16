В Киеве на Майдане Независимости и Европейской площади частично ограничат движение пешеходов

В Киеве с 16 по 18 апреля в подземных переходах на Майдане Независимости и Европейской площади частично ограничат движение пешеходов. Как объясняют в коммунальной корпорации Киевавтодор, в этот период дорожники будут очищать водосборные приямки и красить потолки. Конкретно ограничения будут действовать:
Напоминаем, что на Крещатике с 15 по 19 апреля временно ограничат движение транспорта по отдельным полосам.
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