Украинцам напомнили особенности оформления доверенности за границей

Если человек, находясь за границей, хочет оформить нотариально удостоверенную доверенность для использования в Украине, он может сделать это несколькими способами.

Фото: vresta.gr

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Министерство юстиции Украины напомнило особенности оформления доверенности за границей.

Доверенность — это письменный документ, который выдается одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Доверенность на совершение сделки представителем может быть предоставлена лицом, которое представляют (доверителем), непосредственно третьему лицу.

Этот документ позволяет доверенному лицу действовать от имени доверителя: представлять интересы, заключать сделки, подписывать договоры, заявления и прочее. Как правило, сделки с недвижимостью, транспортными средствами, корпоративными правами и т.п. могут совершаться только на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Если человек, находясь за границей, хочет оформить нотариально удостоверенную доверенность для использования в Украине, он может сделать это несколькими способами:

удостоверить доверенность в консульстве;

удостоверить доверенность у нотариуса страны пребывания.

Удостоверение в консульстве

Главным преимуществом этого способа оформления доверенности является то, что доверенность, выданная в консульском учреждении, не требует дальнейшей легализации и перевода, действует на территории Украины с момента ее составления и может использоваться сразу.

Доверенности (их дубликаты) на право распоряжения имуществом, в том числе транспортными средствами, а также доверенности, выданные в порядке передоверия, их отмена или прекращение действия подлежат обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей непосредственно консулом, имеющим доступ к Единому реестру доверенностей через информационную сеть Министерства юстиции Украины либо через Министерство иностранных дел Украины.

Доверенность на совершение сделки, которая по своему содержанию может быть совершена только лично доверителем, консулом не удостоверяется.

Удостоверение у нотариуса

Граждане, проживающие за границей, также имеют право оформить доверенность у местного нотариуса, обратившись в ближайшую нотариальную контору. Порядок составления и оформления доверенности регулируется законодательством соответствующего иностранного государства. Как правило, доверенность оформляется на иностранном языке.

Как оформить доверенность

Желательно подготовить в электронном виде проект доверенности. В тексте доверенности должны быть указаны место и дата ее составления (подписания), фамилии, имена, отчества (полное наименование юридического лица), место жительства (местонахождение юридического лица) представителя и лица, которое он представляет, а в необходимых случаях — и занимаемая ими должность. В доверенности, выданной адвокату, указывается его статус и членство в адвокатском объединении (если адвокат является его членом). Срок действия доверенности устанавливается в самой доверенности. Если срок не указан, доверенность действует до прекращения ее действия. В доверенности на заключение договора дарения должно быть указано имя одаряемого, иначе такая доверенность является ничтожной.

Необходимо лично явиться в консульство или к нотариусу в приемный день с такими документами:

заграничный паспорт гражданина Украины или внутренний паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (оригинал и копия);

копия паспорта представителя по доверенности;

другие документы в зависимости от содержания доверенности. Например, копии правоустанавливающих документов на недвижимость — в случае оформления доверенности на распоряжение таким имуществом; копия свидетельства о смерти, документы, подтверждающие родственные связи — если доверенность касается оформления наследства и т.п.

Также необходимо оплатить консульский сбор или нотариальную услугу. В случае обращения к нотариусу могут потребоваться услуги переводчика.

Легализация доверенности

Легализация — это придание документу юридической силы. После оформления доверенности нужно позаботиться о ее надлежащей легализации и переводе на украинский язык. Порядок легализации зависит от страны, в которой была оформлена доверенность.

К примеру, доверенности, оформленные в Польше или Чехии, не требуют легализации вообще, поскольку двусторонние международные договоры между Украиной и этими государствами предусматривают взаимное признание документов без дополнительных формальностей.

Что касается большинства стран Европы, Великобритании, США и Канады, то достаточно поставить на доверенности апостиль.

Апостиль — это специальный штамп, который подтверждает подлинность подписи, статус лица, подписавшего документ, и, при необходимости, подлинность печати или штампа, которыми скреплен документ. Эта процедура упрощает легализацию документов для использования в странах, являющихся участниками Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года.

Апостиль, как правило, ставится системой министерства юстиции страны, где удостоверяется доверенность.

Поэтому, обращаясь к нотариусу, лучше сразу уточнить, может ли он сам заказать проставление апостиля, или узнать процедуру такого заверения самостоятельно.

Уже на территории Украины доверенность и апостиль необходимо перевести на украинский язык и нотариально заверить перевод. После выполнения этих действий доверенность можно использовать в Украине.

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