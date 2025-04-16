В маршрутках Киева появится безналичная оплата – Киевсовет поддержал петицию

Киев готовится перевести частных перевозчиков на безналичный расчет.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

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Киевский городской совет поддержал петицию о введении безналичной оплаты на маршрутах, которые обслуживают частные перевозчики. Об этом говорится в ответе Киевсовета на соответствующее электронное обращение.

В документе указано, что безналичную оплату в столичном общественном транспорте предусмотрено еще с 2018 года. При этом действующее законодательство не устанавливает ограничений по форме собственности перевозчика - следовательно, частные компании также могут подключаться к автоматизированной системе учета оплаты проезда (АСОП).

Система технически готова к подключению всех перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки в Киеве. Для этого необходимо заключить договор с оператором АСОП.

В период с мая по август 2023 года один из маршрутов, который обслуживал частный перевозчик, уже работал в тестовом режиме с использованием безналичной оплаты. Тестирование подтвердило техническую готовность системы к работе с частными перевозчиками.

«Учитывая что вопрос, затронутый в инициированной Вами электронной петиции № 13388 »Введение безналичной оплаты проезда на маршрутах частных перевозчиков«, будет способствовать улучшению качества пассажирских перевозок, улучшению качества предоставления транспортных услуг, соответствует требованиям настоящего и требованиям действующего законодательства Украины, исполнительным органом Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрацией) в дальнейшем будут приниматься меры в пределах определенных полномочий», - отметили в ответе.

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