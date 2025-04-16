Практика судов
  1. В Украине

В маршрутках Киева появится безналичная оплата – Киевсовет поддержал петицию

19:36, 16 апреля 2025
Киев готовится перевести частных перевозчиков на безналичный расчет.
В маршрутках Киева появится безналичная оплата – Киевсовет поддержал петицию
Фото: petition.kyivcity.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский городской совет поддержал петицию о введении безналичной оплаты на маршрутах, которые обслуживают частные перевозчики. Об этом говорится в ответе Киевсовета на соответствующее электронное обращение.

В документе указано, что безналичную оплату в столичном общественном транспорте предусмотрено еще с 2018 года. При этом действующее законодательство не устанавливает ограничений по форме собственности перевозчика - следовательно, частные компании также могут подключаться к автоматизированной системе учета оплаты проезда (АСОП).

Система технически готова к подключению всех перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки в Киеве. Для этого необходимо заключить договор с оператором АСОП.

В период с мая по август 2023 года один из маршрутов, который обслуживал частный перевозчик, уже работал в тестовом режиме с использованием безналичной оплаты. Тестирование подтвердило техническую готовность системы к работе с частными перевозчиками.

«Учитывая что вопрос, затронутый в инициированной Вами электронной петиции № 13388 »Введение безналичной оплаты проезда на маршрутах частных перевозчиков«, будет способствовать улучшению качества пассажирских перевозок, улучшению качества предоставления транспортных услуг, соответствует требованиям настоящего и требованиям действующего законодательства Украины, исполнительным органом Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрацией) в дальнейшем будут приниматься меры в пределах определенных полномочий», - отметили в ответе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило новый порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, пропавших без вести или захваченных в плен

Определены случаи, когда в выплате может быть отказано, в частности, из-за самовольного оставления части или дезертирства.

Кабмин изменил порядок передачи военнослужащими личных распоряжений на случай гибели о выплате единовременной денежной помощи

Военнослужащий имеет право составить личное распоряжение на случай гибели, определив размер доли выплаты денежного обеспечения лицам в процентах.

Парламент принял изменения относительно выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших Защитников и Защитниц, которые могут вызвать путаницу на практике

Законодательные изменения относительно назначения единовременной денежной помощи содержат неопределенность в вопросе, кто из членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеет право на выплаты.

Юлия Свириденко заявила о значительном прогрессе в переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых: «Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде»

«Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения», — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду