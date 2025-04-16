У маршрутках Києва з’явиться безготівкова оплата – Київрада підтримала петицію

Київ готується перевести приватних перевізників на безготівковий розрахунок.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

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Київська міська рада підтримала петицію про запровадження безготівкової оплати на маршрутах, які обслуговують приватні перевізники. Про це йдеться у відповіді Київради на відповідне електронне звернення.

У документі зазначено, що безготівкову оплату в столичному громадському транспорті передбачено ще з 2018 року. При цьому чинне законодавство не встановлює обмежень щодо форми власності перевізника — отже, приватні компанії також можуть підключатися до автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСОП).

Система технічно готова до підключення всіх перевізників, що здійснюють пасажирські перевезення в Києві. Для цього необхідно укласти договір з оператором АСОП.

У період з травня по серпень 2023 року один із маршрутів, який обслуговував приватний перевізник, уже працював у тестовому режимі з використанням безготівкової оплати. Тестування підтвердило технічну готовність системи до роботи з приватними перевізниками.

«Зважаючи що питання, порушене в ініційованій Вами електронній петиції № 13388 «Введення безготівкової оплати проїзду на маршрутах приватних перевізників», сприятиме покращенню якості пасажирських перевезень, поліпшенню якості надання транспортних послуг, відповідає вимогам сьогодення та вимогам чинного законодавства України, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) надалі вживатимуться заходи в межах визначених повноважень», — зазначили у відповіді.

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