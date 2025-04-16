Hermes обігнав Moët Hennessy Louis Vuitton і став найдорожчою люксовою компанією

Довгий час французька компанія LVMH, до якої входять бренди Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet, вважалася найдорожчою в класі люкс.

Джерело фото: Henry Chen / Unsplash

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Виробник сумок Birkin Hermes International обійшов LVMH як найдорожча у світі компанія, що займається виробництвом предметів розкоші, після того, як звіт від власника Louis Vuitton за перший квартал 2025 року спричинив падіння акцій компанії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Довгий час французька компанія LVMH, до якої входять бренди Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet, вважалася найдорожчою в класі люкс. Однак через слабку квартальну звітність акції французького гіганта розкоші 15 квітня впали на 7,8%. Згідно з даними FactSet, він завершив день із ринковою капіталізацією 244 мільярда євро.

Водночас акції Hermes у Парижі подорожчали на 0,2%, ринкова вартість компанії склала 248 мільярда євро.

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