Hermes обогнал Moët Hennessy Louis Vuitton и стал самой дорогой люксовой компанией

Долгое время французская компания LVMH, в которую входят бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet, считалась самой дорогой в классе люкс.

Источник фото: Henry Chen / Unsplash

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Производитель сумок Birkin Hermes International обогнал LVMH как самую дорогую в мире компанию, занимающуюся производством предметов роскоши, после того как отчет владельца Louis Vuitton за первый квартал 2025 года вызвал падение акций компании.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Долгое время французская компания LVMH, в которую входят бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet, считалась самой дорогой в классе люкс. Однако из-за слабой квартальной отчетности акции французского гиганта роскоши 15 апреля упали на 7,8%. Согласно данным FactSet, он завершил день с рыночной капитализацией 244 миллиарда евро.

В то же время акции Hermes в Париже подорожали на 0,2%, рыночная стоимость компании составила 248 миллиардов евро.

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