У Пенсійному фонді пояснили, які умови припинення та поновлення виплати пенсії

У деяких випадках пенсія може бути припинена за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або суду. Про це повідомляє Пенсійний фонд у Вінницькій області.
Основні підстави для припинення пенсійних виплат:
Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу ПФУ впродовж 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Для цього пенсіонеру необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ на території України, з документами, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви.
Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою.
У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються без урахування таких даних.
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