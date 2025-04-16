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У Пенсійному фонді пояснили, які умови припинення та поновлення виплати пенсії

21:25, 16 квітня 2025
Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу ПФУ впродовж 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення.
У Пенсійному фонді пояснили, які умови припинення та поновлення виплати пенсії
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У деяких випадках пенсія може бути припинена за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або суду. Про це повідомляє Пенсійний фонд у Вінницькій області. 

Основні підстави для припинення пенсійних виплат:

  • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
  • у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
  • за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
  • у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;
  • у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;
  • у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;
  • у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;
  • в інших випадках, передбачених законом (невизнання пенсіонера особою з інвалідністю, працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на таку пенсію, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника).

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу ПФУ впродовж 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Для цього пенсіонеру необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ на території України, з документами, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви.

Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою.

У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються без урахування таких даних.

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