Практика судов
  1. В Украине

В Пенсионном фонде объяснили, какие условия прекращения и возобновления выплаты пенсии

21:25, 16 апреля 2025
Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа ПФУ в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для восстановления
В Пенсионном фонде объяснили, какие условия прекращения и возобновления выплаты пенсии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В некоторых случаях пенсия может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда. Об этом сообщает Пенсионный фонд в Винницкой области.

Основные причины для прекращения пенсионных выплат:

  • если пенсия назначена на основе документов, содержащих недостоверные данные;
  • в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;
  • по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;
  • в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;
  • в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно Закону Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;
  • в случае не получения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;
  • в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;
  • в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на такую пенсию, окончание срока обучения детей, которые получают пенсию в случае утраты кормильца).

Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа ПФУ в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для восстановления ее выплаты. Для этого пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ на территории Украины с документами, удостоверяющими личность, и подачей соответствующего заявления.

Одновременно для граждан, которые проживают за рубежом, в период действия военного положения в Украине и в течение трех следующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность отправки заявления о возобновлении пенсии и необходимых для этого документов по почте.

В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основе которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учета таких данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Пенсионный фонд пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило новый порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, пропавших без вести или захваченных в плен

Определены случаи, когда в выплате может быть отказано, в частности, из-за самовольного оставления части или дезертирства.

Кабмин изменил порядок передачи военнослужащими личных распоряжений на случай гибели о выплате единовременной денежной помощи

Военнослужащий имеет право составить личное распоряжение на случай гибели, определив размер доли выплаты денежного обеспечения лицам в процентах.

Парламент принял изменения относительно выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших Защитников и Защитниц, которые могут вызвать путаницу на практике

Законодательные изменения относительно назначения единовременной денежной помощи содержат неопределенность в вопросе, кто из членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеет право на выплаты.

Юлия Свириденко заявила о значительном прогрессе в переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых: «Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде»

«Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения», — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду