В Пенсионном фонде объяснили, какие условия прекращения и возобновления выплаты пенсии

Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа ПФУ в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для восстановления

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В некоторых случаях пенсия может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда. Об этом сообщает Пенсионный фонд в Винницкой области.

Основные причины для прекращения пенсионных выплат:

если пенсия назначена на основе документов, содержащих недостоверные данные;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно Закону Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

в случае не получения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на такую пенсию, окончание срока обучения детей, которые получают пенсию в случае утраты кормильца).

Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа ПФУ в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для восстановления ее выплаты. Для этого пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ на территории Украины с документами, удостоверяющими личность, и подачей соответствующего заявления.

Одновременно для граждан, которые проживают за рубежом, в период действия военного положения в Украине и в течение трех следующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность отправки заявления о возобновлении пенсии и необходимых для этого документов по почте.

В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основе которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учета таких данных.

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