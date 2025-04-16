В Пенсионном фонде объяснили, какие условия прекращения и возобновления выплаты пенсии

В некоторых случаях пенсия может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда. Об этом сообщает Пенсионный фонд в Винницкой области.
Основные причины для прекращения пенсионных выплат:
Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа ПФУ в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для восстановления ее выплаты. Для этого пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ на территории Украины с документами, удостоверяющими личность, и подачей соответствующего заявления.
Одновременно для граждан, которые проживают за рубежом, в период действия военного положения в Украине и в течение трех следующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность отправки заявления о возобновлении пенсии и необходимых для этого документов по почте.
В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основе которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учета таких данных.
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