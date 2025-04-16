Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Национальная школа судей объявила конкурс на должность начальника своего коммуникационного Центра

14:02, 16 апреля 2025
Требования – опыт работы не менее 5 лет в сфере коммуникаций и умение проводить антикризисные мероприятия.
Национальная школа судей объявила конкурс на должность начальника своего коммуникационного Центра
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная школа судей Украины 16 апреля 2025 года объявила конкурс на должность начальника своего Центра по вопросам коммуникаций.

Документы для участия в конкурсном отборе можно подать с 21 апреля по 5 мая

Требования

свободное владение украинским языком 

высшее образование по специальности PR, коммуникации, журналистика, филология, политология, публичное управление или смежные отрасли 

стаж работы по специальности не менее 5 лет или опыт коммуникационного сопровождения государственных, образовательных или правовых проектов 

знание английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate как дополнительное преимущество 

Основные должностные обязанности

общее руководство Центром, управление командой, организация и контроль выполнения задач и функций в сфере внешних и внутренних коммуникаций НШСУ 

разработка и внедрение коммуникационной стратегии НШСУ, планов работы Центра

мониторинг информационного поля и упоминаний НШСУ, подготовка аналитических отчетов 

управление репутационными рисками и разработка планов антикризисных коммуникаций 

организация информационного сопровождения публичных мероприятий, подготовка медиаматериалов вместе с командой (анонсы, релизы, новости, интервью, видео и т. д.) 

обеспечение эффективной коммуникации НШСУ на официальном вебсайте, страницах соцсетей и других релевантных каналах коммуникации

взаимодействие с медиа, формирование и поддержка базы контактов журналистов 

организация и участие в публичных мероприятиях, конференциях, семинарах 

координация работы с дизайнерами, продакшн-командами и другими подрядчиками 

консультации работников НШСУ по вопросам коммуникаций

взаимодействие с другими структурными подразделениями, органами власти, общественными организациями и международными партнерами. 

Детальнее с условиями объявленного конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Школа судей конкурс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Национальная школа судей объявила конкурс на должность начальника своего коммуникационного Центра

Требования – опыт работы не менее 5 лет в сфере коммуникаций и умение проводить антикризисные мероприятия.

СБУ предлагают наделить правом разрабатывать и вносить законопроекты на рассмотрение Кабмина и Президента – Рада поддержала изменения

СБУ отнесут к числу субъектов, имеющих полномочия разрабатывать и вносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Судья в определении о содержании под стражей должен будет указать следственный изолятор, в котором будет содержаться лицо — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, касающийся обеспечения мер безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

Верховная Рада отклонила изменения в УПК относительно введения специализации судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими

Верховная Рада провалила голосование по законопроекту с изменениями в УПК в связи с предстоящим введением специализации судей по рассмотрению уголовных дел в отношении военнослужащих, а также военных преступлений.

Законопроект, позволяющий сотрудникам НАЗК, налоговикам и таможенникам стать судьями ВАКС, а также ускоряющий повторное участие в конкурсе для тех, кто не сдал экзамен, не был включен в повестку дня

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня рекомендованный к принятию законопроект, который снимает ограничения для кандидатов, в том числе в Антикоррупционный суд, не сдавших экзамен, на повторное участие в конкурсах в течение одного года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду