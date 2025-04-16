Национальная школа судей объявила конкурс на должность начальника своего коммуникационного Центра

Требования – опыт работы не менее 5 лет в сфере коммуникаций и умение проводить антикризисные мероприятия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная школа судей Украины 16 апреля 2025 года объявила конкурс на должность начальника своего Центра по вопросам коммуникаций.

Документы для участия в конкурсном отборе можно подать с 21 апреля по 5 мая.

Требования:

свободное владение украинским языком

высшее образование по специальности PR, коммуникации, журналистика, филология, политология, публичное управление или смежные отрасли

стаж работы по специальности не менее 5 лет или опыт коммуникационного сопровождения государственных, образовательных или правовых проектов

знание английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate как дополнительное преимущество

Основные должностные обязанности:

общее руководство Центром, управление командой, организация и контроль выполнения задач и функций в сфере внешних и внутренних коммуникаций НШСУ

разработка и внедрение коммуникационной стратегии НШСУ, планов работы Центра

мониторинг информационного поля и упоминаний НШСУ, подготовка аналитических отчетов

управление репутационными рисками и разработка планов антикризисных коммуникаций

организация информационного сопровождения публичных мероприятий, подготовка медиаматериалов вместе с командой (анонсы, релизы, новости, интервью, видео и т. д.)

обеспечение эффективной коммуникации НШСУ на официальном вебсайте, страницах соцсетей и других релевантных каналах коммуникации

взаимодействие с медиа, формирование и поддержка базы контактов журналистов

организация и участие в публичных мероприятиях, конференциях, семинарах

координация работы с дизайнерами, продакшн-командами и другими подрядчиками

консультации работников НШСУ по вопросам коммуникаций

взаимодействие с другими структурными подразделениями, органами власти, общественными организациями и международными партнерами.

Детальнее с условиями объявленного конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.