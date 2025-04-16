Национальная школа судей объявила конкурс на должность начальника своего коммуникационного Центра

Национальная школа судей Украины 16 апреля 2025 года объявила конкурс на должность начальника своего Центра по вопросам коммуникаций.
Документы для участия в конкурсном отборе можно подать с 21 апреля по 5 мая.
Требования:
свободное владение украинским языком
высшее образование по специальности PR, коммуникации, журналистика, филология, политология, публичное управление или смежные отрасли
стаж работы по специальности не менее 5 лет или опыт коммуникационного сопровождения государственных, образовательных или правовых проектов
знание английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate как дополнительное преимущество
Основные должностные обязанности:
общее руководство Центром, управление командой, организация и контроль выполнения задач и функций в сфере внешних и внутренних коммуникаций НШСУ
разработка и внедрение коммуникационной стратегии НШСУ, планов работы Центра
мониторинг информационного поля и упоминаний НШСУ, подготовка аналитических отчетов
управление репутационными рисками и разработка планов антикризисных коммуникаций
организация информационного сопровождения публичных мероприятий, подготовка медиаматериалов вместе с командой (анонсы, релизы, новости, интервью, видео и т. д.)
обеспечение эффективной коммуникации НШСУ на официальном вебсайте, страницах соцсетей и других релевантных каналах коммуникации
взаимодействие с медиа, формирование и поддержка базы контактов журналистов
организация и участие в публичных мероприятиях, конференциях, семинарах
координация работы с дизайнерами, продакшн-командами и другими подрядчиками
консультации работников НШСУ по вопросам коммуникаций
взаимодействие с другими структурными подразделениями, органами власти, общественными организациями и международными партнерами.
Детальнее с условиями объявленного конкурса можно ознакомиться по ссылке.
Автор: Вячеслав Хрипун
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