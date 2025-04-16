Національна школа суддів оголосила конкурс на посаду начальника свого комунікаційного Центру

Вимоги – досвід роботи не менше 5 років у сфері комунікацій та вміння проводити антикризові заходи.

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Національна школа суддів України 16 квітня 2025 року оголосила конкурс на посаду начальника свого Центру із питань комунікацій.

Документи для участі у конкурсному відборі можна подати з 21 квітня по 5 травня.

Вимоги:

вільне володіння українською мовою

повна вища освіта за спеціальністю PR, комунікації, журналістика, філологія, політологія, публічне управління або суміжні галузі

стаж роботи за фахом не менше 5 років або досвід комунікаційного супроводу державних, освітніх або правових проектів

знання англійської мови на рівні не нижче Upper-Intermediate як додаткова перевага

Основні посадові обов’язки:

загальне керівництво Центром, управління командою, організація та контроль виконання завдань і функцій у сфері зовнішніх та внутрішніх комунікацій НШСУ

розробка та впровадження комунікаційної стратегії НШСУ, планів роботи Центру

моніторинг інформаційного поля та згадок про НШСУ, підготовка аналітичних звітів

управління репутаційними ризиками та розробка планів антикризових комунікацій

організація інформаційного супроводу публічних заходів, підготовка медіаматеріалів разом із командою (анонси, релізи, новини, інтерв’ю, відео тощо)

забезпечення ефективної комунікації НШСУ на офіційному вебсайті, сторінках соцмереж та інших релевантних каналах комунікації

взаємодія з медіа, формування та підтримка бази контактів журналістів

організація та участь у публічних заходах, конференціях, семінарах

координація роботи з дизайнерами, продакшн-командами та іншими підрядниками

консультації працівників НШСУ щодо питань комунікацій

взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами влади, громадськими організаціями та міжнародними партнерами.

Детальніше з умовами оголошеного конкурсу можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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