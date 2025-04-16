Митна служба оновила вимоги до брокерів

Митна служба вводить обов'язкову перевірку графи 44 декларацій з 19 квітня 2025 року.

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З метою запобігання затримкам у митному оформленні товарів, Державна митна служба України повідомила про зміни, які набудуть чинності з 19 квітня 2025 року. Відповідно до змін до Митного кодексу України, внесених Законом України від 22 серпня 2024 року № 3926-IX, запроваджується обов'язкова перевірка заповнення у графі 44 митних декларацій всіх типів інформації за кодом «1001» – статус особи, яка подає декларацію.

Зміни стосуються митних брокерів, які повинні вказувати тип представництва у митній декларації. Для прямого представництва потрібно вказувати код «2», для непрямого – код «3», а декларанти, які здійснюють декларування самостійно, повинні зазначати код «1».

Митним брокерам надано можливість використовувати договори з особами, яких вони представляють, укладені до набрання чинності новим законодавством, навіть якщо ці договори не містять інформації про пряме представництво.

Попри нововведення, повноваження митних брокерів, зокрема щодо виконання формальностей під час митного оформлення та представлення інтересів декларантів, залишаються незмінними.

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