Практика судов
  1. В Украине

Таможенная служба обновила требования к брокерам

21:37, 16 апреля 2025
Таможенная служба вводит обязательную проверку графы 44 деклараций с 19 апреля 2025 года.
Таможенная служба обновила требования к брокерам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С целью предотвращения задержек в таможенном оформлении товаров, Государственная таможенная служба Украины сообщила об изменениях, которые вступят в силу с 19 апреля 2025 года. В соответствии с изменениями в Таможенный кодекс Украины, внесенных Законом Украины от 22 августа 2024 года № 3926-IX, вводится обязательная проверка заполнения в графе 44 таможенных деклараций всех типов информации по коду «1001» - статус лица, подающего декларацию.

Изменения касаются таможенных брокеров, которые должны указывать тип представительства в таможенной декларации. Для прямого представительства нужно указывать код «2», для косвенного - код „3“, а декларанты, осуществляющие декларирование самостоятельно, должны указывать код «1».

Таможенным брокерам предоставлена возможность использовать договоры с лицами, которых они представляют, заключенные до вступления в силу нового законодательства, даже если эти договоры не содержат информации о прямом представительстве.

Несмотря на нововведения, полномочия таможенных брокеров, в частности по выполнению формальностей при таможенном оформлении и представлении интересов декларантов, остаются неизменными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило новый порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, пропавших без вести или захваченных в плен

Определены случаи, когда в выплате может быть отказано, в частности, из-за самовольного оставления части или дезертирства.

Кабмин изменил порядок передачи военнослужащими личных распоряжений на случай гибели о выплате единовременной денежной помощи

Военнослужащий имеет право составить личное распоряжение на случай гибели, определив размер доли выплаты денежного обеспечения лицам в процентах.

Парламент принял изменения относительно выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших Защитников и Защитниц, которые могут вызвать путаницу на практике

Законодательные изменения относительно назначения единовременной денежной помощи содержат неопределенность в вопросе, кто из членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеет право на выплаты.

Юлия Свириденко заявила о значительном прогрессе в переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых: «Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде»

«Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения», — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду