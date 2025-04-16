Таможенная служба обновила требования к брокерам

Таможенная служба вводит обязательную проверку графы 44 деклараций с 19 апреля 2025 года.

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С целью предотвращения задержек в таможенном оформлении товаров, Государственная таможенная служба Украины сообщила об изменениях, которые вступят в силу с 19 апреля 2025 года. В соответствии с изменениями в Таможенный кодекс Украины, внесенных Законом Украины от 22 августа 2024 года № 3926-IX, вводится обязательная проверка заполнения в графе 44 таможенных деклараций всех типов информации по коду «1001» - статус лица, подающего декларацию.

Изменения касаются таможенных брокеров, которые должны указывать тип представительства в таможенной декларации. Для прямого представительства нужно указывать код «2», для косвенного - код „3“, а декларанты, осуществляющие декларирование самостоятельно, должны указывать код «1».

Таможенным брокерам предоставлена возможность использовать договоры с лицами, которых они представляют, заключенные до вступления в силу нового законодательства, даже если эти договоры не содержат информации о прямом представительстве.

Несмотря на нововведения, полномочия таможенных брокеров, в частности по выполнению формальностей при таможенном оформлении и представлении интересов декларантов, остаются неизменными.

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