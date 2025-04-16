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НАБУ сообщило о новом подозрении экс-заместителю руководителя Офиса Президента

17:31, 16 апреля 2025
Экс-заместителю руководителя Офиса Президента объявили подозрение по делу о легализации незаконно приобретенных средств.
НАБУ сообщило о новом подозрении экс-заместителю руководителя Офиса Президента
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НАБУ и САП разоблачили бывшего заместителя главы Офиса Президента в легализации незаконно приобретенных средств и получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает НАБУ.

Как стало известно, подозреваемый в период с 2019 по 2021 год незаконно получил значительную сумму наличных денег, которые решил легализовать через строительство частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области.Чтобы скрыть свои действия, подозреваемый обратился к бенефициару компании, владеющей землей на побережье, и передал почти 6,5 млн грн на строительство объектов.

Сначала готовое имущество было оформлено на компанию, которой фактически пользовался высокопоставленный чиновник, а после того как в мае 2024 года ему было предъявлено подозрение, имущество было переоформлено на доверенное лицо, сообщили в НАБУ.

Также стало известно, что в 2022 году к высокопоставленному чиновнику обратился владелец строительной компании с предложением дать взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тыс. долларов США для строительства одного из упомянутых домов на побережье.

За это он просил содействовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения о отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере — обеспечить победу его компании. Чиновник согласился на предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ позже принял «нужное» решение.

НАБУ сообщает, что подозрения были предъявлены:

  • бывшему заместителю главы Офиса Президента Украины (2019-2024 гг.) — ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
  • владельцу строительной компании — ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Следствие продолжается.

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НАБУ офис президента

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