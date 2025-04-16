НАБУ повідомило про нову підозру ексзаступнику керівника Офісу Президента

Ексзаступнику керівника Офісу Президента оголосили підозру у справі про легалізацію незаконно набутих коштів.

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НАБУ і САП викрили колишнього заступника керівника Офісу Президента на легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Про це повідомляє НАБУ.

Як стало відомо, підозрюваний у період з 2019 по 2021 рік незаконно отримав значну суму готівки, яку вирішив легалізувати через будівництво приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. в рекреаційній зоні Одеської області.

Щоб приховати свої дії, підозрюваний звернувся до бенефіціара компанії, що володіла землею на узбережжі, і передав майже 6,5 млн грн для будівництва об'єктів. Спочатку готове майно було оформлено на компанію, якою фактично користувався високопосадовець, а після того, як у травні 2024 року йому було висунуто підозру, майно переоформили на довірену особу, зазначили у НАБУ.

Також стало відомо, що у 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. дол. США для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі.

За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері – забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення.

НАБУ повідомляє, що підозри оголошено:

колишньому заступнику керівника Офісу Президента України (2019-2024 рр.) – ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України;

власнику будівельної компанії – ч. 1 ст. 369 КК України.

Слідство триває.

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