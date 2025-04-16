Данило Гетманцев спростував чутки про відкриття банківської таємниці податковій

Видання hromadske опублікувало матеріал про можливе відкриття банківської таємниці для податкової служби, зокрема, що вже цього року банки можуть почати передавати інформацію про рахунки українців.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував ці чутки. За його словами, в комітеті не розглядається жоден законопроект, який би передбачав таку ініціативу.
«Ні, в комітеті нема жодного законопроекту про відкриття банківської таємниці податковій. І ні, до кінця цього скликання жодних шансів прийняти це рішення нема», — наголосив Гетманцев.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.