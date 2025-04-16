Данило Гетманцев спростував чутки про відкриття банківської таємниці податковій

За словами Гетманцева, законодавчих ініціатив щодо розкриття банківської інформації податковим органам не передбачається.

Фото: Facebook / Данило Гетманцев

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Видання hromadske опублікувало матеріал про можливе відкриття банківської таємниці для податкової служби, зокрема, що вже цього року банки можуть почати передавати інформацію про рахунки українців.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував ці чутки. За його словами, в комітеті не розглядається жоден законопроект, який би передбачав таку ініціативу.

«Ні, в комітеті нема жодного законопроекту про відкриття банківської таємниці податковій. І ні, до кінця цього скликання жодних шансів прийняти це рішення нема», — наголосив Гетманцев.

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