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Апеляційний суд замінив грабіжнику умовний вирок на 7 років позбавлення волі

23:30, 16 квітня 2025
Чоловіку, який вкрав виторг в одного водія автобуса і вдарив ножем іншого, апеляційний суд призначив покарання у виді тюремного строку.
Апеляційний суд замінив грабіжнику умовний вирок на 7 років позбавлення волі
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Житомирський апеляційний суд ухвалил рішення на користь прокурора, скасувавши вирок місцевого суду, яким обвинуваченому за грабіж та хуліганство було призначено умовне покарання. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Мова йде про події 3 червня 2023 року, коли 27-річний мешканець смт Червоне Бердичівського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився в маршрутному автобусі «Житомир-Червоне». У транспорті між ним та іншими пасажирами виник конфлікт через його неадекватну поведінку. На зауваження водія вийти з автобуса, він не тільки продовжив сварку з водієм, а й після зупинки в селі Кодня вчинив грабіж, викравши з панелі автобуса 870 грн, після чого покинув транспортний засіб.

Продовжуючи свої агресивні дії, обвинувачений рухався по дорозі посеред проїжджої частини. Почувши сигнал про наближення іншого автобуса, він наніс удар кулаком по його кузову. Коли водій зупинив автобус і вийшов, зловмисник дістав складний ніж та завдав водієві два удари – один по лівій частині обличчя та один по підреберній ділянці, спричинивши легкі тілесні ушкодження. Завершуючи свої дії, він ще й пробив колесо автобуса, нанісши два удари ножем.

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора, який наголосив на тому, що умовне покарання, призначене судом першої інстанції, не відповідає тяжкості скоєних злочинів та особі обвинуваченого. З цих підстав вирок місцевого суду скасовано, та апеляційним судом ухвалено новий вирок, призначивши покарання у виді 7 років позбавлення волі.

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