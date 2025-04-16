Апелляционный суд заменил грабителя условный приговор на 7 лет лишения свободы

Мужчине, укравшему выручку у одного водителя автобуса и ударившему ножом другого, апелляционный суд назначил наказание в виде тюремного срока.

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Житомирский апелляционный суд вынес решение в пользу прокурора, отменив приговор местного суда, согласно которому обвиняемому за грабеж и хулиганство было назначено условное наказание. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о событиях 3 июня 2023 года, когда 27-летний житель села Червоное Бердичевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в маршрутном автобусе «Житомир-Червоное». В транспорте между ним и другими пассажирами возник конфликт из-за его неадекватного поведения. На замечание водителя выйти из автобуса он не только продолжил ссору с водителем, но и после остановки в селе Кодня совершил грабеж, похитив 870 грн с панели автобуса, после чего покинул транспортное средство.

Продолжая свои агрессивные действия, обвиняемый шел по дороге посередине проезжей части. Услышав сигнал о приближении другого автобуса, он ударил кулаком по его кузову. Когда водитель остановил автобус и вышел, злоумышленник достал складной нож и нанес водителю два удара — один по левой части лица, а другой по подреберной области, причинив легкие телесные повреждения. Завершив свои действия, он еще и пробил колесо автобуса, нанеся два удара ножом.

Апелляционный суд согласился с доводами прокурора, который отметил, что условное наказание, назначенное судом первой инстанции, не соответствует тяжести совершенных преступлений и личности обвиняемого. На основании этого приговор местного суда был отменен, и апелляционный суд вынес новый приговор, назначив наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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