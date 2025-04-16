Даниил Гетманцев опроверг слухи об открытии банковской тайны налоговой

По словам Гетманцева, законодательных инициатив по раскрытию банковской информации налоговым органам не предвидится.

Фото: Facebook / Данило Гетманцев

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Издание hromadske опубликовало материал о возможном открытии банковской тайны для налоговой службы, в частности, что уже в этом году банки могут начать передавать информацию о счетах украинцев.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев опроверг эти слухи. По его словам, в комитете не рассматривается ни один законопроект, который бы предусматривал такую инициативу.

«Нет, в комитете нет ни одного законопроекта об открытии банковской тайны налоговой. И нет, до конца этого созыва никаких шансов принять это решение нет», - подчеркнул Гетманцев.

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