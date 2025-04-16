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Жінка заховала військовий квиток – на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

21:55, 16 квітня 2025
Чоловіка визнали придатним до служби, проте не зміг прийти до ТЦК.
Жінка заховала військовий квиток – на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації
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На Полтавщині чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Вирок виніс Диканський районний суд, розглянувши справу № 529/905/24.

За даними справи, чоловік отримав повістку на мобілізацію та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. 1 серпня 2024 року він мав з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) для відправлення до військової частини, проте ухилився від виконання обов'язку.

У суді чоловік заявив, що не зміг прийти до ТЦК через хворобу та стверджував, що його військовий квиток «заховала жінка», у якої він орендує житло. Він також повідомив, що його дружина нібито повідомила ТЦК про його стан здоров’я. Проте, працівники ТЦК підтвердили, що чоловік не прийшов на відправлення та не відповідав на дзвінки.

Аналізуючи матеріали справи, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від мобілізації) та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

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суд Полтава ТЦК ВЛК

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