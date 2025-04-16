Женщина спрятала военный билет – на Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации

Мужчину признали годным к службе, однако не смог прийти в ТЦК.

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На Полтавщине мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Приговор вынес Диканьский районный суд, рассмотрев дело № 529/905/24.

По данным дела, мужчина получил повестку на мобилизацию и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. 1 августа 2024 года он должен был явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) для отправки в воинскую часть, однако уклонился от выполнения обязанности.

В суде мужчина заявил, что не смог прийти в ТЦК из-за болезни и утверждал, что его военный билет «спрятала женщина», у которой он арендует жилье. Он также сообщил, что его жена якобы сообщила ТЦК о его состоянии здоровья. Однако, работники ТЦК подтвердили, что мужчина не пришел на отправку и не отвечал на звонки.

Анализируя материалы дела, суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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