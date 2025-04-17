Налоговая сообщила о самых распространенных ошибках, которые могут привести к отказу в регистрации НДС

Названы основные ошибки, которые возникают при регистрации плательщиком НДС.

Фото: rv.tax.gov.ua

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Главное управление ГНС в Киевской области сообщило о самых распространенных ошибках, которые могут стать причиной отказа в регистрации НДС.

Среди них:

Неправильное заполнение заявления (форма №1-НДС). Часто плательщики допускают технические ошибки, неточности в реквизитах или некорректно указывают дату регистрации.

Подача заявления с опозданием. Субъекты, которые обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС, должны подать заявление не позднее 10-го числа месяца, следующего за тем, в котором был превышен установленный лимит оборота. Нарушение сроков ведет к административным рискам.

Отсутствие оснований для обязательной или добровольной регистрации. Если заявитель не соответствует требованиям для регистрации (например, не достиг порога оборота в 1 млн грн или не предоставил обоснование для добровольной регистрации), налоговая может отказать.

Недостаточный контроль за соответствием критериям налоговой службы. Налоговая может отказать в регистрации, если выявит рисковые факторы: отсутствие места осуществления деятельности, проблемы с финансовой отчетностью или наличие негативной налоговой истории.

В ГНС добавляют, что плательщикам желательно подавать заявления не в последний день, чтобы в случае отказа была возможность исправить ошибки и подать заявление повторно, и подчеркивают, что правильный подход к регистрации плательщиком НДС поможет избежать лишних финансовых и административных рисков, а также обеспечит стабильную работу бизнеса.

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