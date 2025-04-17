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Податкова повідомила найпоширеніші помилки, які можуть спричинити відмову в реєстрації ПДВ

07:18, 17 квітня 2025
Назвали основні помилки, які виникають при реєсрації платником ПДВ.
Податкова повідомила найпоширеніші помилки, які можуть спричинити відмову в реєстрації ПДВ
Фото: rv.tax.gov.ua
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Головне управління ДПС у Київській області повідомило найпоширеніші помилки, які можуть спричинити відмову в реєстрації ПДВ.

Неправильне заповнення заяви (форма №1-ПДВ). Часто платники допускають технічні помилки, неточності у реквізитах або некоректно зазначають дату реєстрації.

Подання заяви із запізненням. Суб’єкти, які зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ, повинні подати заяву не пізніше 10 числа місяця, наступного за тим, в якому перевищено встановлений ліміт обороту. Порушення строків веде до адміністративних ризиків.

Відсутність підстав для обов’язкової або добровільної реєстрації. Якщо заявник не відповідає вимогам щодо реєстрації (наприклад, не досягнув порогу обороту у 1 млн грн або не надав обґрунтування для добровільної реєстрації), податкова може відмовити.

Недостатній контроль за відповідністю критеріям податкової служби. Податкова може відмовити в реєстрації, якщо виявить ризикові фактори: відсутність місця здійснення діяльності, проблеми з фінансовою звітністю чи наявність негативної податкової історії.

У ДПС додають, що платникам бажано подавати заяви не в останній день, для того, щоб була можливість при відмові виправити помилки та подати заяву повторно та наголосили, що правильний підхід до реєстрації платником ПДВ допоможе уникнути зайвих фінансових та адміністративних ризиків, а також забезпечить стабільну роботу бізнесу.

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податкова ПДВ

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